Только 7% ранних бронирований перелетов на лето пришлось на зарубежье

Только 7% ранних бронирований авиабилетов на лето 2023 года пришлось на перелеты за границу. Среди внутренних направлений в топ-5 традиционно вошли Москва и Петербург, а лидерство с долей в 35% занял Сочи.

Аналитики сервиса «Туту.ру» поделились статистикой по ранним бронированиям авиабилетов на лето 2023 года. По их подсчетам, лишь одно из тринадцати (7%) таких бронирований – это перелеты за границу. Среди зарубежных направлений самыми востребованными стали перелеты из Москвы в Баку, Анталью, Стамбул, Ташкент и Ереван.

93% перелетов в летний период текущего года запланировано по России. В топ-5 популярных направлений вошли Москва и Петербург с долями в 9% и 7% соответственно. В Калининград и Минеральные воды будет совершено 6% и 4,6% перелетов. Городом-лидером по количеству ранних бронирований перелетов стал Сочи с долей в 35%.

За билеты туда-обратно из Москвы в Сочи россияне платят в среднем 16,8 тыс. рублей, из Петербурга в Сочи – 21,2 тыс. рублей.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock