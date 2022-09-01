РАО подало иски к крупнейшим сетям кинотеатров

Российское авторское общество подало иски к сетям кинотеатров «Каро» и объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк». Сумма требований к юрлицам объединенной киносети составляет 10,3 млн рублей, к юрлицам «Каро» — 7,4 млн рублей.
Предмет спора — отчисления за использование музыки зарубежных правообладателей, ушедших из России, заявили «Коммерсанту» в «Формуле кино» и «Синема Парке».
В самом обществе утверждают, что пытаются взыскать долги, возникшие еще до начала спецоперации. Кинотеатры же просто пытаются использовать события в качестве предлога, чтобы избежать уплаты накопленного долга.
Юристы говорят, что требования, скорее всего, удовлетворят. Происхождение правообладателей никак не влияет на наличие обязанностей по отчислениям при показе фильмов, права на которые им принадлежат. Специалистам неизвестны случаи, когда суды отказывали в праве на получение отчислений правообладателям, ушедшим из России.
Позицию кинотеатров экперты назвали «чисто эмоциональным желанием снизить издержки, связанные с осуществлением отчислений».
Фото на обложке: Unsplash
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