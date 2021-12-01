Илон Маск предположил банкротство SpaceX из-за кризиса с двигателем Raptor

Предприниматель планировал взять отпуск на День Благодарения, но из-за проблем с двигателем собрался работать на производстве до 3 декабря или до конца следующих выходных, передает телеканал CNBC.

В корпоративном письме Илон Маск отметил, что кризис в производстве двигателей «гораздо хуже, чем казалось несколько недель назад». Компанию, по его словам, ждет банкротство, если в следующем году он и его команда не смогут достичь частоты полетов ракеты-носителя хотя бы раз в две недели.

В ноябре в отставку ушел вице-президент SpaceX по двигательным установкам Уилл Хелтсли. По данным CNBC, перед увольнением его отстранили от разработок двигателя. Работу над разработками продолжил Джейкоб Маккензи.

Илон Маск в своем обращении отметил, что руководство SpaceX с момента ухода Хелтсли «копается в проблемах программы и обнаружило, что обстоятельства намного более серьезны», чем предприниматель ранее предполагал.

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