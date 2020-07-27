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Дессинатор, киномеханик и сборщик черешни: самые необычные вакансии июля

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый портал «Работа.ру» составил подборку необычных и редких вакансий июля в разных городах России. 

Дессинатор, киномеханик и сборщик черешни: самые необычные вакансии июля

Дессинатор нужен на московском производстве тканей и огнестойких материалов. Этот специалист занимается разработкой новых тканей, созданием технических регламентов и тестированием новых образцов. У соискателя должен быть опыт работы не менее года. Еще он должен знать технологии ткачества и методов проектирования тканей. 

Зарплата — от 50 тысяч рублей в месяц.  

Скульптор по миниатюрным композициям требуется в столичную студию 3D печати. Необходим опыт работы по лепке миниатюрных фигур людей и животных — не менее года. Важное требование: высокая скорость работы и самостоятельность. 

Заработная плата обсуждается на собеседовании. 

Сценариста по клиентскому опыту ищет омский филиал Сбербанка. Задача сотрудника — разрабатывать сценарии общения банка с клиентами через голосовых и текстовых ботов. 

Заработная плата обсуждается на собеседовании.

Киномеханик нужен в новый кинотеатр в Москве. Сотрудник должен обеспечивать бесперебойные кинопоказы по расписанию и следить за состоянием оборудования. График работы — день через два.

Зарплата — по договоренности. Работодатель предоставляет служебный транспорт до дома после ночных киносеансов и бесплатные билеты в кинотеатр.

Сборщики черешни нужны в Краснодарском крае. Вакансия открыта для соискателей из любых регионов России. Работать предстоит вахтовым методом в городе Славянск-на-Кубани. 

Зарплата — до 45 тысяч в месяц. Работодатель предоставляет общежитие и трехразовое питание. 

Сборщикам клубники в Нижегородской области предлагают больше — до 70 тысяч в месяц. 

Матрос-спасатель требуется на время отпускного сезона в одну из гостиниц Ялты. Необходим опыт работы от года. Спасатель также будет следить за чистотой на пляже и выдавать гостям отеля пляжный инвентарь. 

Зарплата — от 20 тысяч рублей в месяц, сменный график. 

Врача-ангиохирурга с опытом работы от года и действующим сертификатом по сосудистой хирургии ищет клиника в Волгограде. Специалист будет диагностировать и лечить заболевания сосудов ног. 

Зарплата — до 120 тысяч рублей в месяц (оклад и процент от манипуляций).

Фото: Melica / Shutterstock

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