Дессинатор, киномеханик и сборщик черешни: самые необычные вакансии июля

Рекрутинговый портал «Работа.ру» составил подборку необычных и редких вакансий июля в разных городах России.

Дессинатор нужен на московском производстве тканей и огнестойких материалов. Этот специалист занимается разработкой новых тканей, созданием технических регламентов и тестированием новых образцов. У соискателя должен быть опыт работы не менее года. Еще он должен знать технологии ткачества и методов проектирования тканей.

Зарплата — от 50 тысяч рублей в месяц.

Скульптор по миниатюрным композициям требуется в столичную студию 3D печати. Необходим опыт работы по лепке миниатюрных фигур людей и животных — не менее года. Важное требование: высокая скорость работы и самостоятельность.

Заработная плата обсуждается на собеседовании.

Сценариста по клиентскому опыту ищет омский филиал Сбербанка. Задача сотрудника — разрабатывать сценарии общения банка с клиентами через голосовых и текстовых ботов.

Заработная плата обсуждается на собеседовании.

Киномеханик нужен в новый кинотеатр в Москве. Сотрудник должен обеспечивать бесперебойные кинопоказы по расписанию и следить за состоянием оборудования. График работы — день через два.

Зарплата — по договоренности. Работодатель предоставляет служебный транспорт до дома после ночных киносеансов и бесплатные билеты в кинотеатр.

Сборщики черешни нужны в Краснодарском крае. Вакансия открыта для соискателей из любых регионов России. Работать предстоит вахтовым методом в городе Славянск-на-Кубани.

Зарплата — до 45 тысяч в месяц. Работодатель предоставляет общежитие и трехразовое питание.

Сборщикам клубники в Нижегородской области предлагают больше — до 70 тысяч в месяц.

Матрос-спасатель требуется на время отпускного сезона в одну из гостиниц Ялты. Необходим опыт работы от года. Спасатель также будет следить за чистотой на пляже и выдавать гостям отеля пляжный инвентарь.

Зарплата — от 20 тысяч рублей в месяц, сменный график.

Врача-ангиохирурга с опытом работы от года и действующим сертификатом по сосудистой хирургии ищет клиника в Волгограде. Специалист будет диагностировать и лечить заболевания сосудов ног.

Зарплата — до 120 тысяч рублей в месяц (оклад и процент от манипуляций).