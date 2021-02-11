Маркетплейс цифрового искусства Rariblе привлек $1,75 млн

Маркетплейс для создания, продажи и покупки цифровых предметов на основе технологии блокчейн Rariblе привлек в seed раунде $1,75 млн. Об этом RB.ru сообщили представители стартапа.

Проект решает задачу подтверждения аутентичности цифровых произведений искусства, коллекционных и игровых предметов, музыки и других мультимедиа.

«До недавнего времени в мире не существовало эффективного инструмента для подтверждения прав владения цифровыми объектами. Инновационная технология NFT (англ. non-fungible tokens) открывает возможность инвестиций в цифровое искусство и другие предметы, новый взгляд на интеллектуальную собственность и использование контента в интернете будущего Web 3.0», — говорится в сообщении.

В Rarible вложили 1kx, Coinbase Ventures, ParaFi Capital и группа ведущих международных инвесторов в сфере блокчейн-технологий. Среди бизнес ангелов, принявших участие в раунде, — Донна Редел, бывший управляющий директор Всемирного экономического форума.

Привлеченные средства проект направит на развитие собственного протокола и расширение команды. Rarible основан в ноябре 2019 года российскими предпринимателями Александром Сальниковым, Алексеем Фалиным и Ильей Комолкиным.

С момента запуска объем торгов на маркетплейсе превысил $33 млн. Проект привлек свыше 30 тысяч уникальных покупателей и продавцов, среди которых миллиардер Марк Кьюбан, артисты Шон Оно-Леннон, Soulja Boy и другие, приводят данные представители компании.

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