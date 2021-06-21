Бизнесмен Рашкин, показавший Путину инновационный конвертоплан, создал стартап с Тимати

Бизнесмен Илья Рашкин, презентовавший Владимиру Путину инновационный конвертоплан – разработку своей компании TGE Group, которую впоследствие ликвидировал, создал стартап «Рокет Серф» с Тимати. Доля Тимура Юнусова в этом предприятии 20%, следует из выписки единого государственного реестра юридических лиц.

В январе 2020 года СМИ писали, что во время учений военно-морского флота Владимиру Путину был презентован инновационный беспилотный конвертоплан-гибрид с возможной скоростью до 500 км/ч и дальностью полета 2000 км. Аппарат, который «взлетает как вертолет, но летит как самолет», и который оценил президент, разработала компания TGE Group. Разработку Путину представил лично руководитель и единственный учредитель этой компании Илья Рашкин.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, TGE Group (она же АО «ТГЕ Системы и решения») была ликвидирована по неизвестным причинам спустя 4 дня после презентации ее разработки Владимиру Путину. Предприятие проработало с 2015 года, основной его деятельностью, согласно выписке, являлось «производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации».

Спустя немного более года Илья Рашкин, уже бывший учредитель TGE Group, создал стартап «Рокет Серф». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 60% доли в «Рокет Серф» принадлежит Рашкину, а 20% – музыкальному исполнителю Тимуру «Тимати» Юнусову. Он вошел в долю 3 июня 2021 года.

Основной деятельностью «Рокет Серф», по данным из выписки единого государственного реестра юридических лиц, является «производство спортивных товаров», дополнительной – производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. RB.ru запросил комментарии у Ильи Рашкина, но не получил ответа.

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