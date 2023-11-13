Маркетплейсы об итогах распродажи «11.11»: больше всего покупали бытовую технику и товары для дома

Маркетплейсы подвели итоги распродажи «11.11». За три дня оборот Ozon превысил 30 млрд рублей, «Яндекс Маркет» отчитался о кратном росте оборота в большинстве категорий. Самыми популярным «распродажными» категориями стали «товары для дома», «бытовая техника» и «электроника».

Ozon и «Яндекс.Маркет» рассказали об итогах распродажи «11.11».

За три дня (9-12 ноября) распродажи оборот Ozon превысил 30 млрд рублей. Только за 11 ноября на Ozon было сделано 5,4 млн заказов, 12 из них составили автомобили Chery стоимостью 1,99 млн рублей.

Всего за период распродажи на Ozon в нее было включено более 68 млн товаров, что в 2,5 раза больше, чем в период «11.11» в 2022 году. Более половины товаров в распродаже составили предложения от региональных предпринимателей.

На «Яндекс Маркете» распродажа «11.11» длилась с 7 по 12 ноября. За этот период аудитория маркетплейса увеличилась в 2,5 раза год к году, оборот продаж вырос в 1,4 раза, количество покупателей – в 1,7 раза.

По количеству заказов лидером распродажи на «Яндекс Маркете» стала посуда IKEA, электроинструменты и товары повседневного спроса. Самыми популярными «распродажными» категориями стали электроника, бытовая техника и товары для дома.

По сравнению с распродажей в 2022 году, оборот практических всех категорий увеличился почти в два раза, отметили в «Яндекс Маркете».

Фото на обложке: Jo Panuwat D / Shutterstock