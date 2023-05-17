«Альфа-банк» с партнером запустили рассрочку на покупку в супермаркетах

«Альфа-банк» и сервис «Подели» запустили рассрочку на покупки в супермаркетах. Первый взнос составит 25%, остальную сумму можно внести тремя равными платежами раз в две недели. Сервисом могут пользоваться клиенты любого банка с любой картой.
О запуске сервиса отложенного платежа на покупки в супермаркетах рассказали в пресс-службе «Альфа-банка». Партнером организации в проекте является сервис оплаты покупок по частям «Подели».
Сервис не кредитный, с ним можно купить товар из любой категории магазина. В момент покупки клиент оплачивает 25% стоимости товаров, остальную сумму можно внести тремя равными платежами раз в две недели.
Сервисом могут пользоваться клиенты любого банка с любой картой, уточнили в «Альфа-банке». Чтобы им воспользоваться, нужно показать кассиру QR-код на покупку из приложения сервиса «Подели».
Фото на обложке: Photobac /
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