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Названы самые быстрорастущие отрасли малого и среднего бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики нескольких российских компаний обновили «индекс здоровья» российского бизнеса и назвали отрасли, которые в третьем квартале 2023 года показали наибольший рост. Это машиностроение, транспорт и логистика, а также реклама – обороты компаний в этих сегментах увеличились, как и количество вакансий и зарплатные предложения.

Названы самые быстрорастущие отрасли малого и среднего бизнеса

Совокупный «индекс здоровья» российского бизнеса в третьем квартале снизился на 11% год к году и составил 55 пунктов. Об этом говорится в совместном исследовании Calltouch, банка «Точка» и hh.ru.

Аналитики назвали отрасли, который в Q3 показали наибольший рост:

  1. Машиностроение. Драйверами роста стали уход зарубежных конкурентов, растущий внутренний спрос. При снижении совокупного оборота машиностроительных предприятий на 3%, количество регистраций бизнеса в два раза превысило количество ликвидаций. Количество открытых вакансий выросло в полтора раза, медианные зарплаты – на 38%.
  2. Транспорт и логистика. «Индекс здоровья» вырос с 45 баллов во втором квартале до 67 баллов в третьем квартале. Росту способствовали увеличение товарооборота с Китаем, Казахстаном, Турцией, а также развитие электронной коммерции и маркетплейсов. Обороты транспортных компаний выросли на 12%, количество открытых вакансий в сегменте – на 26%, зарплаты – на 27%.
  3. Реклама. «Индекс здоровья» вырос с 39 до 46 баллов. На росте сказались увеличение рекламных бюджетов, появление новых брендов и возобновление работы части ушедших компаний. Обороты компаний, работающих в сфере рекламы и маркетинга, выросли на 12%, число открытых вакансий – на 6-14% в зависимости от размера бизнеса, зарплаты – до 16%.

Для проведения исследования специалисты проанализировали данные о работе 500 тыс. компаний микро, малого и среднего бизнеса в 20 индустриях.

Фото на обложке: Dusan Petkovic / Shutterstock

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