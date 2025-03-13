Российское автомобильное товарищество выйдет на Pre-IPO

На полученные от Pre-IPO деньги компания собирается создать экосистему, в которую войдут услуги экстренной помощи на дорогах, страхования, организации сервисного обслуживания автомобиля, гарантийного обслуживание и скидок на различные товары и услуги для автолюбителей. В 2027 году компания планирует провести IPO.

РАТ работает с 2006 года. Компания занимается технической, юридической и справочно-информационной помощью автомобилистам и мотоциклистам. Основные услуги — выезд эвакуатора, аварийный комиссар, техпомощь, подзарядка электромобиля, подвоз топлива, юридическое сопровождение водителей, расширенная гарантия при покупке автомобиля. Компания активно развивает цифровые решения, больше 70% запросов клиентов она обрабатывает через приложения и мессенджеры.

Цифровизация — один из приоритетов компании, говорит генеральный директор РАТ Игорь Мисько. По его словам, в 2025 году компания расширит применение искусственного интеллекта для поддержки клиентов, прогнозирования запросов и автоматизации взаимодействия с партнерами.

Рынок услуг дорожных ассистентов в 2023 году в России вырос на 63% год к году и составил порядка 31 млрд руб., указывают «Ведомости». В РАТ ожидают, что по итогам 2024 году рынок вырастет на 38% до 43 млрд руб. Сейчас компания входит в топ-10 игроков рынка услуг помощи на дороге, заявил изданию ее представитель.

Финансовые показатели. Выручка РАТ за 2024 год составила 1,4 млрд рублей, рост год к году составил 36%. Чистая прибыль сократилась за год со 143 млн рублей до 92 млн рублей, говорится в презентации компании, на которую ссылаются «Ведомости». Основными продуктами РАТ — программой автопомощи и расширенной гарантией на автомобиль — пользуются 1,2 млн клиентов.

По прогнозу РАТ, в 2025 году выручка вырастет на 7%, до 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — на 13%, до 104 млн рублей. К 2028 году РАТ планирует нарастить выручку до 2,8 млрд рублей, чистую прибыль — почти до 500 млн рублей.

Что говорят эксперты. Компания не привела оценку бизнеса. Как сказал «Ведомостям» аналитик «Цифра брокера» Кирилл Климентьев, она может составить 1,8–2,4 млрд рублей. Но чтобы оправдать такую оценку, компания должна доказать способность роста маржинальности своего бизнеса, указывает эксперт.

Аналитик прямых инвестиций УК «Альфа-капитал» Руслан Дында рассказал изданию, что рынок автоуслуг сейчас является конкурентным, так называемым «красным океаном». По его словам подобные продукты предлагают в том числе страховые компании.

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