Сканер штрих-кодов Rate&Goods открывает бесплатный доступ для производителей

Производители смогут бесплатно разместить в приложении информацию о своих товарах — вместе с фирменными фотографиями и собственными описаниями. Количество товаров не ограничено.

Кроме того, производители могут бесплатно завести официальный аккаунт. В нем доступна статистика оценок товаров и отзывы покупателей.

Rate&Goods — база товаров, которую пополняют пользователи. В приложении можно оценить товар или написать о нем отзыв.

Чтобы получить информацию о товаре, надо сканировать штрих-код на упаковке. По собственным данным компании, в России приложением пользуется миллион человек.