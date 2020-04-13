Сканер штрих-кодов Rate&Goods открывает бесплатный доступ для производителей
Приложение Rate&Goods, которое включает в себя сканер штрих-кодов и базу данных о товарах, открывает бесплатный доступ для производителей. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Производители смогут бесплатно разместить в приложении информацию о своих товарах — вместе с фирменными фотографиями и собственными описаниями. Количество товаров не ограничено.
Кроме того, производители могут бесплатно завести официальный аккаунт. В нем доступна статистика оценок товаров и отзывы покупателей.
Rate&Goods — база товаров, которую пополняют пользователи. В приложении можно оценить товар или написать о нем отзыв.
Чтобы получить информацию о товаре, надо сканировать штрих-код на упаковке. По собственным данным компании, в России приложением пользуется миллион человек.
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