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Сканер штрих-кодов Rate&Goods открывает бесплатный доступ для производителей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Приложение Rate&Goods, которое включает в себя сканер штрих-кодов и базу данных о товарах, открывает бесплатный доступ для производителей. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Сканер штрих-кодов Rate&Goods открывает бесплатный доступ для производителей

Производители смогут бесплатно разместить в приложении информацию о своих товарах — вместе с фирменными фотографиями и собственными описаниями. Количество товаров не ограничено.

Кроме того, производители могут бесплатно завести официальный аккаунт. В нем доступна статистика оценок товаров и отзывы покупателей. 

Rate&Goods — база товаров, которую пополняют пользователи. В приложении можно оценить товар или написать о нем отзыв.

Чтобы получить информацию о товаре, надо сканировать штрих-код на упаковке. По собственным данным компании, в России приложением пользуется миллион человек. 

Фото: Sonpichit Salangsing / Shutterstock

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