Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Консалтинговое агентство Markswebb определило лучшие брокерские приложения 2024 года, в топ-3 вошли «Альфа-Инвестиции», «БКС Мир Инвестиций» и «Тинькофф Инвестиции». Приложения этих сервисов на Android лидируют по скачиваниям в Google Play и RuStore.
В исследовании, с которым ознакомился RB.RU, отмечается, что из-за стресса, полученного инвесторами после событий 2022 года, особенно стала цениться возможность проконтролировать ситуацию на рынке и вовремя продать (или купить) инструмент, если рынок будет падать.
Брокерские приложения в связи с этим претерпели изменения. Так, возможности чатов в них сравнялись с другими индустриями (еще в 2021 году чат-боты в брокерских сервисах отставали от других индустрий), у половины брокеров появилась возможность пополнить счет через СБП, появились встроенные инструменты, которые закрывают потребность в аналитике и другое.
Markswebb составил рейтинг крупнейших брокеров с приложениями на Android, лидирующих по скачиваниям в Google Play и RuStore:
- «Альфа-Инвестиции» — оценка клиентского цифрового опыта по шкале от 0 до 100 составила 79,1;
- «БКС Мир Инвестиций» — 78,4;
- «Тинькофф Инвестиции» — 78,3;
- «Совкомбанк Инвестиции» — 68,9;
- «ВТБ Мои Инвестиции» — 65,3;
- «Газпромбанк Инвестиции» — 56,2;
- «СберИнвестор» — 45,4;
- «МТС Инвестиции» — 43,7;
- «Райффайзен Инвестиции» — 40,5;
- FinamTrade — 35,7;
- «РСХБ-Брокер» — 29,8;
- «ПСБ Инвестиции» — 28,9.
Приложение «Альфа-Инвестиции» поднялось на 5 мест по сравнению с прошлым срезом рынка. По данным исследователей, реализована самая удобная форма покупки-продажи инструмента, брокерский счет может открыть как клиент, так и неклиент, можно подать заявку на участие в первичном размещении облигаций, посмотреть финансовый результат от сделок, отчеты и справки формируются моментально.
При этом обучение инвестициям сейчас развито на среднем уровне и подбор инструментов по параметрам также развит недостаточно.
«БКС Мир Инвестиций» предоставляет широкие возможности по контролю за условиями и настройками торговли. Лучше других брокеров отображаются условия по тарифам, статус и квалификация инвестора. Широко развита настройка приложения и возможности отслеживания заявок.
«Тинькофф Инвестиции», как отмечают в Markswebb, «реализует продвинутые возможности, но упускает базовые». Сервис лучше всех на рынке реализовал прогнозы, можно посмотреть все будущие выплаты и даты выхода отчетности, развита рекомендательная часть аналитики и лучше всех на рынке реализована поддержка в чате. Из минусов: нельзя вывести деньги на счет или карту другого банка, нет пополнения по СБП, при открытии счета нельзя открыть ИИС.
- Исследование Digital Investment Rank 2024 от Markswebb показывает состояние рынка цифровых массовых инвестиций спустя два года после введения санкций.
- Лонг-лист участников сформирован на основе топ-25 брокеров по количеству активных клиентов и списка брокеров в сравнении тарифов на сайте «Сравни.ру» в сентябре 2023 года. В базовый список попали брокеры, у которых есть приложения на Android, лидирующие по скачиваниям в Google Play и RuStore. Также оценивалист запросы в «Яндексе» вида «брокерский счет + название брокера».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 RB CHOICE — 100 перспективных российских компаний
- 2 Рейтинг перформанс-агентств от Digital Marketing Club Russia: что происходило на рынке в 2021
- 3 Консалтинг для среднего бизнеса: выбираем подходящие компании
- 4 30 самых успешных предпринимателей в доставке
- 5 Рост в 100% — не предел: основные выводы из рейтинга доставщиков Rusbase
ВОЗМОЖНОСТИ
13 февраля 2024
13 февраля 2024
13 февраля 2024