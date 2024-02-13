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Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Консалтинговое агентство Markswebb определило лучшие брокерские приложения 2024 года, в топ-3 вошли «Альфа-Инвестиции», «БКС Мир Инвестиций» и «Тинькофф Инвестиции». Приложения этих сервисов на Android лидируют по скачиваниям в Google Play и RuStore.

Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

В исследовании, с которым ознакомился RB.RU, отмечается, что из-за стресса, полученного инвесторами после событий 2022 года, особенно стала цениться возможность проконтролировать ситуацию на рынке и вовремя продать (или купить) инструмент, если рынок будет падать.

Брокерские приложения в связи с этим претерпели изменения. Так, возможности чатов в них сравнялись с другими индустриями (еще в 2021 году чат-боты в брокерских сервисах отставали от других индустрий), у половины брокеров появилась возможность пополнить счет через СБП, появились встроенные инструменты, которые закрывают потребность в аналитике и другое.

Markswebb составил рейтинг крупнейших брокеров с приложениями на Android, лидирующих по скачиваниям в Google Play и RuStore:

  1. «Альфа-Инвестиции» — оценка клиентского цифрового опыта по шкале от 0 до 100 составила 79,1;
  2. «БКС Мир Инвестиций» — 78,4;
  3. «Тинькофф Инвестиции» — 78,3;
  4. «Совкомбанк Инвестиции» — 68,9;
  5. «ВТБ Мои Инвестиции» — 65,3;
  6. «Газпромбанк Инвестиции» — 56,2;
  7. «СберИнвестор» — 45,4;
  8. «МТС Инвестиции» — 43,7;
  9. «Райффайзен Инвестиции» — 40,5;
  10. FinamTrade — 35,7;
  11. «РСХБ-Брокер» — 29,8;
  12. «ПСБ Инвестиции» — 28,9.

Приложение «Альфа-Инвестиции» поднялось на 5 мест по сравнению с прошлым срезом рынка. По данным исследователей, реализована самая удобная форма покупки-продажи инструмента, брокерский счет может открыть как клиент, так и неклиент, можно подать заявку на участие в первичном размещении облигаций, посмотреть финансовый результат от сделок, отчеты и справки формируются моментально.

При этом обучение инвестициям сейчас развито на среднем уровне и подбор инструментов по параметрам также развит недостаточно.

«БКС Мир Инвестиций» предоставляет широкие возможности по контролю за условиями и настройками торговли. Лучше других брокеров отображаются условия по тарифам, статус и квалификация инвестора. Широко развита настройка приложения и возможности отслеживания заявок.

«Тинькофф Инвестиции», как отмечают в Markswebb, «реализует продвинутые возможности, но упускает базовые». Сервис лучше всех на рынке реализовал прогнозы, можно посмотреть все будущие выплаты и даты выхода отчетности, развита рекомендательная часть аналитики и лучше всех на рынке реализована поддержка в чате. Из минусов: нельзя вывести деньги на счет или карту другого банка, нет пополнения по СБП, при открытии счета нельзя открыть ИИС.

  • Исследование Digital Investment Rank 2024 от Markswebb показывает состояние рынка цифровых массовых инвестиций спустя два года после введения санкций.
  • Лонг-лист участников сформирован на основе топ-25 брокеров по количеству активных клиентов и списка брокеров в сравнении тарифов на сайте «Сравни.ру» в сентябре 2023 года. В базовый список попали брокеры, у которых есть приложения на Android, лидирующие по скачиваниям в Google Play и RuStore. Также оценивалист запросы в «Яндексе» вида «брокерский счет + название брокера».

Фото на обложке: Unsplash

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