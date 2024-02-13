Markswebb определил лучшие брокерские приложения 2024 года

Консалтинговое агентство Markswebb определило лучшие брокерские приложения 2024 года, в топ-3 вошли «Альфа-Инвестиции», «БКС Мир Инвестиций» и «Тинькофф Инвестиции». Приложения этих сервисов на Android лидируют по скачиваниям в Google Play и RuStore.

В исследовании, с которым ознакомился RB.RU, отмечается, что из-за стресса, полученного инвесторами после событий 2022 года, особенно стала цениться возможность проконтролировать ситуацию на рынке и вовремя продать (или купить) инструмент, если рынок будет падать.

Брокерские приложения в связи с этим претерпели изменения. Так, возможности чатов в них сравнялись с другими индустриями (еще в 2021 году чат-боты в брокерских сервисах отставали от других индустрий), у половины брокеров появилась возможность пополнить счет через СБП, появились встроенные инструменты, которые закрывают потребность в аналитике и другое.

Markswebb составил рейтинг крупнейших брокеров с приложениями на Android, лидирующих по скачиваниям в Google Play и RuStore:

«Альфа-Инвестиции» — оценка клиентского цифрового опыта по шкале от 0 до 100 составила 79,1; «БКС Мир Инвестиций» — 78,4; «Тинькофф Инвестиции» — 78,3; «Совкомбанк Инвестиции» — 68,9; «ВТБ Мои Инвестиции» — 65,3; «Газпромбанк Инвестиции» — 56,2; «СберИнвестор» — 45,4; «МТС Инвестиции» — 43,7; «Райффайзен Инвестиции» — 40,5; FinamTrade — 35,7; «РСХБ-Брокер» — 29,8; «ПСБ Инвестиции» — 28,9.

Приложение «Альфа-Инвестиции» поднялось на 5 мест по сравнению с прошлым срезом рынка. По данным исследователей, реализована самая удобная форма покупки-продажи инструмента, брокерский счет может открыть как клиент, так и неклиент, можно подать заявку на участие в первичном размещении облигаций, посмотреть финансовый результат от сделок, отчеты и справки формируются моментально.

При этом обучение инвестициям сейчас развито на среднем уровне и подбор инструментов по параметрам также развит недостаточно.

«БКС Мир Инвестиций» предоставляет широкие возможности по контролю за условиями и настройками торговли. Лучше других брокеров отображаются условия по тарифам, статус и квалификация инвестора. Широко развита настройка приложения и возможности отслеживания заявок.

«Тинькофф Инвестиции», как отмечают в Markswebb, «реализует продвинутые возможности, но упускает базовые». Сервис лучше всех на рынке реализовал прогнозы, можно посмотреть все будущие выплаты и даты выхода отчетности, развита рекомендательная часть аналитики и лучше всех на рынке реализована поддержка в чате. Из минусов: нельзя вывести деньги на счет или карту другого банка, нет пополнения по СБП, при открытии счета нельзя открыть ИИС.

Исследование Digital Investment Rank 2024 от Markswebb показывает состояние рынка цифровых массовых инвестиций спустя два года после введения санкций.

Лонг-лист участников сформирован на основе топ-25 брокеров по количеству активных клиентов и списка брокеров в сравнении тарифов на сайте «Сравни.ру» в сентябре 2023 года. В базовый список попали брокеры, у которых есть приложения на Android, лидирующие по скачиваниям в Google Play и RuStore. Также оценивалист запросы в «Яндексе» вида «брокерский счет + название брокера».

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