Роскачество поставило оценки популярным сервисам онлайн-знакомств
Роскачество протестировало 22 приложения для онлайн-знакомств в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (11 для iOS и 11 для Android) и оценило их функциональность, качество и безопасность. Об этом говорится в исследовании Роскачества.
В исследование вошли приложения на русском языке, которые на момент тестирования позволяли знакомиться с людьми онлайн, имели количество установок в Google Play не менее 100 тысяч и количество оценок в App Store не менее 75.
В исследование не вошли мобильные приложения, у которых отсутствуют оценки пользователей, и приложения, находящиеся на стадии бета-тестирования.
Почти половина исследованных приложений перешагнули итоговую отметку в 4 балла (из 5), остальные программы получили оценку выше 3,5 балла. Все они рекомендуются для использования.
По результатам тестирования наиболее функциональными приложениями стали:
на iOS
- «Мамба» (4,53 из 5);
- «Знакомства Mail.Ru» (4,5);
- Badoo (4,35).
на Android
- «Знакомства@Mail.ru» (4,53);
- «Мамба» (4,46);
- Badoo (4,38).
Наиболее удобные:
на iOS
- «Мамба» (3,82);
- Jaumo (3,79);
- «ДругВокруг» (3,44).
на Android
- «Знакомства@Mail.ru» (4,78);
- «Мамба» (4,72);
- Jaumo (4,57).
Наиболее безопасные (с точки зрения информационной безопасности):
на iOS
- «Мамба» (4,74);
- «Знакомства Mail.Ru» (4,74);
- «ДругВокруг» (4,14);
- Tinder (4,14);
- Bumble (4,14);
- Badoo (4,14);
- Waplog (4,14);
- LovePlanet (4,14);
- Topface (4,14).
на Android
- «Знакомства@Mail.ru» (4,14);
- Badoo (4,0);
- Topface (4,0).
Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «Мамба», «Знакомства Mail.Ru» и LovePlanet – на iOS и «Знакомства@Mail.ru», «Мамба» и LovePlanet – на Android.
По данным аналитика японского холдинга Nomura Instinet Марка Келли, в 2020 году объем мирового рынка онлайн-знакомств вырастет до $12 млрд.
Среди пользователей приложений для онлайн-знакомств в два раза больше мужчин, чем женщин, при этом только 5% мужчин довольны вниманием, остальные 95% испытывают его дефицит.
Фото на обложке: Unsplash
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