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Роскачество поставило оценки популярным сервисам онлайн-знакомств

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Роскачество протестировало 22 приложения для онлайн-знакомств в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (11 для iOS и 11 для Android) и оценило их функциональность, качество и безопасность. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Роскачество поставило оценки популярным сервисам онлайн-знакомств

В исследование вошли приложения на русском языке, которые на момент тестирования позволяли знакомиться с людьми онлайн, имели количество установок в Google Play не менее 100 тысяч и количество оценок в App Store не менее 75.

В исследование не вошли мобильные приложения, у которых отсутствуют оценки пользователей, и приложения, находящиеся на стадии бета-тестирования.

Почти половина исследованных приложений перешагнули итоговую отметку в 4 балла (из 5), остальные программы получили оценку выше 3,5 балла. Все они рекомендуются для использования.

По результатам тестирования наиболее функциональными приложениями стали:

на iOS

  • «Мамба» (4,53 из 5);
  • «Знакомства Mail.Ru» (4,5);
  • Badoo (4,35).

на Android

  • «Знакомства@Mail.ru» (4,53);
  • «Мамба» (4,46);
  • Badoo (4,38).

Наиболее удобные:

на iOS

  • «Мамба» (3,82);
  • Jaumo (3,79);
  • «ДругВокруг» (3,44).

на Android

  • «Знакомства@Mail.ru» (4,78);
  • «Мамба» (4,72);
  • Jaumo (4,57).

Наиболее безопасные (с точки зрения информационной безопасности):

на iOS

  • «Мамба» (4,74);
  • «Знакомства Mail.Ru» (4,74);
  • «ДругВокруг» (4,14);
  • Tinder (4,14);
  • Bumble (4,14);
  • Badoo (4,14);
  • Waplog (4,14);
  • LovePlanet (4,14);
  • Topface (4,14).

на Android

  • «Знакомства@Mail.ru» (4,14);
  • Badoo (4,0);
  • Topface (4,0).

Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «Мамба», «Знакомства Mail.Ru» и LovePlanet – на iOS и «Знакомства@Mail.ru», «Мамба» и LovePlanet – на Android.


По данным аналитика японского холдинга Nomura Instinet Марка Келли, в 2020 году объем мирового рынка онлайн-знакомств вырастет до $12 млрд.

Среди пользователей приложений для онлайн-знакомств в два раза больше мужчин, чем женщин, при этом только 5% мужчин довольны вниманием, остальные 95% испытывают его дефицит.

Фото на обложке: Unsplash

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