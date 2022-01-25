«Яндекс» возглавил рейтинг самых привлекательных работодателей для студентов

Компания FutureToday провела опрос среди студентов старших курсов ведущих вузов России и составила рейтинг самых востребованных работодателей.
Первая пятерка лидеров самых востребованных работодателей в этом году не изменилась. В нее вошли «Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и Сбербанк.
В «Яндексе» хотели бы работать 29,5% респондентов, Google — 26,7%, Apple —20% студентов. «Газпром» и Сбербанк выбрали 14,5% и 10,2% соответственно.
На шестом месте оказался «Тинькофф». Он набрал 8,9% голосов. В десятку лучших также вошли BMW (7,7%), VK (ранее Mail.ru Group, 7,2%) «Газпром нефть» (6,9%) и Microsoft (6,5%).
Студенты от работодателей, как пишет РБК, во время учебы хотят получать 51,4 тыс. рублей, после окончания — 67,2 тыс. рублей. Также для них важны гибкий график, баланс личной жизни и работы, возможность для роста и развития, дружный коллектив и стабильность работодателя
В опросе участвовали студенты 30 лучших вузов. Аналитики выбрали самые популярные факультеты таким образом, чтобы их численность была не менее 50% численности студентов всего вуза. Затем с каждого факультета опросили около 15% студентов.
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Фото на обложке: Unsplash
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