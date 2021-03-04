Раунд на €1,1 млн: бывший топ-менеджер банка «Точка» стал сооснователем сервиса Monite

Созданная Иваном Марьясиным и Андреем Корчаком компания Monite привлекла €1,1 млн в рамках pre-seed раунда. Стартап предлагает платформу для автоматизации операционных процессов МСБ. Средства вложили венчурные фонды Runa Capital, Tomahawk VC, signals Venture Capital и InVentures, рассказал RB.ru представитель компании.

Также к раунду в качестве бизнес-ангелов присоединились бывший член правления Deutsche Bank Ральф Мюллер, член правления Postbank Ларс Стой, экс-руководитель отдела торговли и продаж Commerzbank Альфред Шорно, бывший управляющий партнер McKinsey Central Europe Корнелиус Вальтер, генеральный партнер Acrobator VC Бас Годска и другие инвесторы.

Полученные средства Monite направит на развитие в Европе, включая расширение функционала и совершенствование платформы в целом.

Monite — это универсальная платформа, которая автоматизирует операционные и финансовые задачи для компаний, имеющих до 100 сотрудников. Среди функций системы:

просмотр и совершение транзакций с подключенных к сервису счетов пользователя;

подтверждение платежей чеками;

отправка коммерческих предложений и инвойсов;

обработка и оплата входящих счетов;

возмещение расходов сотрудникам, например, по командировкам, услугам такси, представительским затратам;

подготовка бухгалтерской отчетности.

До запуска Monite гендиректор компании Иван Марьясин руководил развитием немецкого необанка Penta. Технический директор Monite Андрей Корчак ранее возглавлял техническую команду в интернет-банке «Точка».

Отмечается, что платформа Monite хранит в системе документы в соответствии с требованиями европейского налогового законодательства и предоставляет полный финансовый обзор компании.

К 2022 году разработчики намерены добавить в систему возможности автоматического извлечения квитанций при оплате на онлайн порталах и сбора задолженностей по счетам-фактурам. Также планируется интегрировать в продукт сервисы кредитования, факторинга и страхования.

«Я лично сталкивался с теми проблемами, которые решает Monite, и знаю, как много времени занимает решение всех финансовых и операционных задач компании. Технология Monite и опытная команда убедили нас поддержать проект», — отметил основатель Tomahawk Ventures Седрик Вальдбургер.

По данным сайта проекта, компания Monite зарегистрирована в Германии. Запуск платформы в Европе запланирован на 2021 год. На данный момент компания уже открыла лист ожидания.