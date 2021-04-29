Раунд на $7 миллионов для Muncher: Стартап в формате «dark kitchens» привлёк инвестиции на экспансию

Стартап Muncher, работающий в формате «dark kitchens», привлёк $7 миллионов инвестиций от венчурного фонда TMT Investments, Copernion Capital Partner, Femsa Ventures, MGM Innova и Amador Holdings. В компании плнируют направить полученные средства на экспансию в Бразилию и укрепление позиций в странах присуствия.

Muncher занимается приготовлением и доставкой готовой еды в формате «dark kitchens». Стартап был запущен в в феврале 2019 года Хуаном Давидом Харамило, Нимродом Моладом и Андресом Вилларрага.

Спустя три года компания насчитывает более 250 «тёмных кухонь», а также четыре собственных бренда: FRANCO COCINA HONESTA, NIMI'S шаурма и фалафель, О мой сэндвич! и Мороженое МУИ. На кухнях нет посадочных мест и официантов, готовые заказы передаются напрямую курьерам службы доставки.



«При прогнозируемом росте ресторанов в Латинской Америке с 5 миллионов в 2019 до 5,5 миллионов в 2024, сегмент «dark kitchens», соответственно, должен показать взрывной рост с 500 единиц до 275 тысяч. Muncher создал прекрасный быстрорастущий продукт, и мы рады поддержать команду в их дальнейшем завоевании рынка», — прокомментировал раунд сооснователь и управляющий партнер TMT Investments Артём Инютин.



Привлеченные инвестиции Muncher планирует направить на укрепление своих позиций в таких странах как Мексика, Колумбия, Перу. Также компания рассчитывает за счёт экспансии в Бразилию увеличить количество «тёмных кухонь» до 800 и расширить пул партнёров до 40 до конца 2020 года, рассказали в фонде TMT Investments.

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Фото: Официальный сайт Muncher