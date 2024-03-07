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Raven Russia решила продать несколько бизнес-центров и складов в Москве и Петербурге

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Инвестиционная и строительная компания Raven Russia занялась поисками покупателей на бизнес-центры в Петербурге, также организация хочет продать несколько складских помещений в Московской области. По оценке экспертов, общая стоимость этих активов составляет около 17–21 млрд рублей.

Raven Russia решила продать несколько бизнес-центров и складов в Москве и Петербурге

Речь идет о трех офисных и четырех складских комплексах в Петербурге и Московском регионе. Об этом пишет РБК со ссылкой на трех консультантов на рынке недвижимости, которые работали с этими объектами.

В Петербурге покупателей ищут для бизнес-центров «Примиум» и «Келлерман». Кроме того, компания намерена продать складской комплекс в Пулково.

В Москве на продажу выставляют логистические парки «Лобня», «Южный» и «Шолохово», утверждают собеседники издания.

Как разъяснили в Raven Russia, компания сосредоточится на строительстве новых складов для арендаторов в проектах, где есть земельные участки под возведение зданий. С этой целью планируется продать непрофильные активы.

«Компания ведет ряд переговоров, однако такие решения принимаются взвешенно и требуют глубокого анализа», — отметили в компании.

Raven Russia была создана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в недвижимость в России. В 2022 году совет директоров компании одобрил передачу бизнеса кипрской компании Prestino Investments.

Ранее стало известно, что строительством складской недвижимости займется Level Group бывшего сенатора Вадима Млшковича.

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В конце прошлого года в «Газпромбанке» подсчитали, что средние ставки аренды складских помещений в Московском регионе выросли до 8,1 рубля за 1 кв. м. в год. Таким образом, подорожание составило 43%.

Фото на обложке: QinJin / Shutterstock

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