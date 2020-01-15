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Сооснователь геймерского проекта RAWG Алексей Горностаев объявил об уходе из компании

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сооснователь рекомендательного сервиса для выбора игр RAWG Алексей Горностаев объявил на своей странице в Facebook об уходе из проекта. Он отметил, что продолжит поддерживать сайт и общаться с партнерами.

Сооснователь геймерского проекта RAWG Алексей Горностаев объявил об уходе из компании

«Нашли спрос на b2b-решение, которое прямо сейчас не требует фуллтаймовой вовлеченности. Day by day пора двигаться дальше. Куда – пока не знаю, последние 10 лет такой свободы я не знал», — сообщил Горностаев.

Он отметил, что «открыт любым возможностям». 

Алексей Горностаев. Фото: Facebook

Основатель игрового портала Kanobu Гаджи Махтиев Алексей Горностаев запустили RAWG в 2017 году. Сервис собирает рекомендации по всем типам игр и на всех платформах и помогает пользователю определиться, стоит ли покупать игру. 

В январе 2018 года RAWG привлек более миллиона евро на seed-раунде от ряда инвесторов — основателя и председателя совета директоров Game Insight Игоря Мацанюка, CEO Zeptolab Михаила Лялина и игровой компании Wargaming.

Фото: Unsplash

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