Сооснователь геймерского проекта RAWG Алексей Горностаев объявил об уходе из компании

Сооснователь рекомендательного сервиса для выбора игр RAWG Алексей Горностаев объявил на своей странице в Facebook об уходе из проекта. Он отметил, что продолжит поддерживать сайт и общаться с партнерами.

«Нашли спрос на b2b-решение, которое прямо сейчас не требует фуллтаймовой вовлеченности. Day by day пора двигаться дальше. Куда – пока не знаю, последние 10 лет такой свободы я не знал», — сообщил Горностаев.

Он отметил, что «открыт любым возможностям».

Алексей Горностаев. Фото: Facebook

Основатель игрового портала Kanobu Гаджи Махтиев Алексей Горностаев запустили RAWG в 2017 году. Сервис собирает рекомендации по всем типам игр и на всех платформах и помогает пользователю определиться, стоит ли покупать игру.

В январе 2018 года RAWG привлек более миллиона евро на seed-раунде от ряда инвесторов — основателя и председателя совета директоров Game Insight Игоря Мацанюка, CEO Zeptolab Михаила Лялина и игровой компании Wargaming.

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