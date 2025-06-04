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Яндекс Go представил новый раздел для планирования маршрутов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Сервис Яндекс Go запустил новый раздел под названием «Хаб», который упрощает процесс планирования поездок по городу с использованием различных видов транспорта. Об этом Русбейс рассказали в компании.

Яндекс Go представил новый раздел для планирования маршрутов
  1. Новости

Теперь пользователи могут в одном интерфейсе строить и сравнивать маршруты на общественном транспорте, такси, каршеринге и самокатах, что делает выбор наиболее удобного варианта быстрым и эффективным.

Хаб предлагает пользователям разные маршруты, учитывая такие факторы, как расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда. Пользователи могут отфильтровать маршруты по различным критериям, включая наименьшее время в пути и минимальные пешие переходы. После выбора подходящего маршрута можно сразу заказать такси или арендовать каршеринг напрямую из раздела.

В будущем Яндекс Go планирует добавить мультимодальные маршруты, в которых будут комбинироваться различные виды транспорта, например, метро и такси. Кроме того, пользователи смогут оплачивать полностью составные поездки и приобретать абонементы на проезд, а также пополнять физические транспортные карты прямо в приложении. По данным Яндекс Go, в первом квартале 2025 года 74% горожан использовали как минимум два вида транспорта за месяц, при этом 34% — четыре и более.

Фото на обложке: Semyon Prudiy / Shutterstock / FOTODOM

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