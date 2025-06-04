Яндекс Go представил новый раздел для планирования маршрутов

Сервис Яндекс Go запустил новый раздел под названием «Хаб», который упрощает процесс планирования поездок по городу с использованием различных видов транспорта. Об этом Русбейс рассказали в компании.

Теперь пользователи могут в одном интерфейсе строить и сравнивать маршруты на общественном транспорте, такси, каршеринге и самокатах, что делает выбор наиболее удобного варианта быстрым и эффективным.

Хаб предлагает пользователям разные маршруты, учитывая такие факторы, как расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда. Пользователи могут отфильтровать маршруты по различным критериям, включая наименьшее время в пути и минимальные пешие переходы. После выбора подходящего маршрута можно сразу заказать такси или арендовать каршеринг напрямую из раздела.

В будущем Яндекс Go планирует добавить мультимодальные маршруты, в которых будут комбинироваться различные виды транспорта, например, метро и такси. Кроме того, пользователи смогут оплачивать полностью составные поездки и приобретать абонементы на проезд, а также пополнять физические транспортные карты прямо в приложении. По данным Яндекс Go, в первом квартале 2025 года 74% горожан использовали как минимум два вида транспорта за месяц, при этом 34% — четыре и более.

Фото на обложке: Semyon Prudiy / Shutterstock / FOTODOM