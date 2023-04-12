Razer представила геймерскую мышь из магниевого сплава весом 49 граммов

Американский разработчик и производитель игрового оборудования Razer представил компьютерную мышь весом 49 граммов. Ее корпус сделан из сверхлегкого магниевого сплава и очертаниями напоминает экзоскелет.

Фото и описание новинки представлены на официальном сайте Razer.

Компьютерная мышь получила название Viper Mini Signature Edition. За ее основу взяли модель Razer Viper Mini, но значительно изменили корпус. Теперь он выполнен из сверхлегкого магниевого сплава, что позволило снизить вес мыши до 49 граммов.

Устройство оснащено оптическим датчиком Razer Focus Pro 30K и переключателями, паспортный срок службы которых составляет 90 млн нажатий. Беспроводная мышь имеет запас автономной работы до 60 часов и способна зарядиться с 0% до 100% за 90 минут.

Viper Mini Signature Edition поставляется с сопряженным ключом Razer HyperPolling Wireless Dongle, ножками для мыши Gorilla Glass 3, специальной чистящей салфеткой и набором лент Razer Mouse Grip Tape. Цена устройства пока не объявлена.