Разочаровавшийся в венчуре Вадим Роговский запустил проект Rebel Capital для скупки IT-компаний

Как говорится в заявлении Роговского, опубликованном в одной из его соцсетей, Rebel Capital ищет бизнесы с реальным доходом и серьезным потенциалом роста, чтобы масштабировать их с помощью собственного опыта и запатентованного решения на базе искусственного интеллекта (ИИ).

«И если вы основатель компании, разрабатывающей программное обеспечение, рассматривающий выход из бизнеса, я бы с удовольствием поболтал. Если это не подходит для Rebel Capital, я все равно буду рад указать вам правильное направление», — написал бывший бизнес-ангел.

Первой сделкой стала покупка компании Leadature (leadature.com) — платформы для управления и маркетинга, которая разработала ПО для проведения мероприятий. Клиентами этой компании уже стали SAP, HP, ServiceNow и другие. В приобретаемых компаниях Роговский собирается автоматизировать 80% повторяющих задач, которые вынуждены выполнять владельцы бизнеса.

Rebel Capital тесно сотрудничает со стартапом Роговского, чья платформа на базе ИИ автоматизирует трудоемкие и повторяющиеся задачи, такие как планирование встреч, обмен знаниями и управление задачами. Стартап будет играть важную роль в стратегии роста Rebel Capital и уже работает с Leadature, указано в заявлении компании.

«Мы разочаровались в индустрии венчурного капитала, где погоня за бумажной наценкой для удовлетворения партнеров с ограниченной ответственностью является нормой, и предпринимательство через поглощение предлагает глоток свежего воздуха. Наша стратегия заключается не в том, чтобы выписывать чеки перспективным стартапам на ранней стадии и надеяться, что они станут "единорогами". Мы приобретаем устоявшиеся предприятия и используем наш опыт и технологии для реализации их потенциала. Мы ожидаем, что этот новый класс активов окажется гораздо более прибыльным, чем традиционная модель венчурного капитала», — заявил президент и соучредитель Rebel Capital Вадим Роговский.

«Нет никаких причин, по которым вы не можете стремиться к прибыли масштаба венчурного капитала, работая с малоизвестными малыми и средними предприятиями. Вам просто нужны правильные инструменты для повышения эффективности операций и маржи. Искусственный интеллект — это ключ к раскрытию этого потенциала, формированию новой стратегии создания стоимости, и мы запускаем холдинговую компанию, чтобы доказать это», — указала соучредитель и гендиректор Rebel Capital Ханна Маркуская.

Вадим Роговский — сооснователь и CEO 3DLook — мирового лидера в разработке решений для мобильного сканирования тела с использованием ИИ. Управляющий партнер WannaBiz и основатель Clickky. Бизнес-ангел инвестировал в более чем 50 стартапов в рамках фонда Geek Ventures.

Уроженец Одессы Роговский окончил Одесский национальный политехнический университет и Одесский государственный экономический университет. Кандидат технических наук по специальности «Компьютерная техника» в настоящее время живет в США.

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