Разработчик игр «Винторог» привлек 12 млн рублей от бизнес-ангела Ивана Елисеева. Последний за вложенные инвестиции получил 6% в компании. Полученные деньги потратят на на разработку новых игровых продуктов.

Студия разработки видеоигр «Винторог» привлекла 12 млн рублей. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

Компания направит средства на разработку новых игровых продуктов. Они будут ориентированы на российский и зарубежный рынки.

«Винторог» планирует финансирование продуктов за долю от прибыли и выступит в качестве издателя. Кроме того, разработчик предоставит сервис портирования игр на другие платформы.

В компанию инвестировал бизнес-ангел, генеральный директор Северо-западной трубной компании Иван Елисеев. По данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 30 мая 2024 года, Елисеев получил 6% в капитале компании. Закрытие текущего раунда произойдет в рамках привлечения 50 млн рублей инвестиций.

В портфеле «Винторога» уже присутствуют мобильные, Web, VR и кросс-платформенные игры. студию в 2023 году основали выходцы из IThub group и НИУ ВШЭ Александр Кищинский и Денис Поздняков. Оба владеют в компании долями по 39,95%.

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