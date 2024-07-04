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Разработчик игр «Винторог» привлек 12 млн рублей от бизнес-ангела Ивана Елисеева

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик игр «Винторог» привлек 12 млн рублей от бизнес-ангела Ивана Елисеева. Последний за вложенные инвестиции получил 6% в компании. Полученные деньги потратят на на разработку новых игровых продуктов.

Разработчик игр «Винторог» привлек 12 млн рублей от бизнес-ангела Ивана Елисеева
  1. Новости
Автор: Кирилл Билык

Студия разработки видеоигр «Винторог» привлекла 12 млн рублей. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

Компания направит средства на разработку новых игровых продуктов. Они будут ориентированы на российский и зарубежный рынки.

«Винторог» планирует финансирование продуктов за долю от прибыли и выступит в качестве издателя. Кроме того, разработчик предоставит сервис портирования игр на другие платформы.

В компанию инвестировал бизнес-ангел, генеральный директор Северо-западной трубной компании Иван Елисеев. По данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 30 мая 2024 года, Елисеев получил 6% в капитале компании. Закрытие текущего раунда произойдет в рамках привлечения 50 млн рублей инвестиций. 

В портфеле «Винторога» уже присутствуют мобильные, Web, VR и кросс-платформенные игры. студию в 2023 году основали выходцы из IThub group и НИУ ВШЭ Александр Кищинский и Денис Поздняков. Оба владеют в компании долями по 39,95%.

Фото на обложке: Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock

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