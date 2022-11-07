Российский разработчик ПО для бизнеса привлек 310 млн рублей

Российский разработчик программного обеспечения для бизнеса FIS привлек 310 млн рублей. Основной продукт компании — no-code-конструктор приложений для финансового сектора, рассказали в инвесткомпании Kama Flow.

Софт позволяет разрабатывать и настраивать корпоративные сервисы без написания кода, при помощи визуального программирования. Одним из решений на базе платформы является приложение для автоматизации кредитного цикла, управления рисками и проблемными активами, продажами и маркетингом. Стоимость такого проекта оценивается примерно в 30-50 млн рублей. Для внедрения решения потребуется около полугода.

Главным инвестором стал Венчурный фонд Национальной технологической инициативы под управлением инвесткомпании Kama Flow. Приобретенная в рамках сделки доля не раскрывается.

Привлеченные средства FIS потратит на экспансию в регионах Средней и Юго-Восточной Азии.

«Компания [FIS] обладает значительным коммерческим потенциалом, поэтому мы ожидаем, что в ближайшей перспективе FIS займет существенную долю отечественного рынка за счет технологических преимуществ и импортозамещающих возможностей платформы, сравнительно низкой стоимости и быстрым срокам внедрения», — отметил исполнительный директор Kama Flow Павел Охонин.

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