Разработчики игр выкупают чартерные рейсы для эвакуации сотрудников

Студии-разработчики игр выкупают чартерные рейсы, чтобы вывозить своих сотрудников из России на фоне частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ».

По словам продюсера крупной русскоязычной студии, одна из компаний эвакуировала около 100 работающих в ней мужчин вместе с их семьями.

Ранее, 23 сентября, Минцифры заявило, что специалисты IT-компаний, телекоммуникационных предприятий и СМИ смогут избежать мобилизации, получив бронь. Для этого необходимо, в частности, иметь профильное образование.

Как отмечают участники рынка, большая часть сотрудников студий-разработчиков игр не сможет рассчитывать на такую бронь.

«Для этого нужно профильное образование в IT, то есть у нас весь менеджмент, художники и гейм-дизайнеры, а это две трети сотрудников каждой студии, находятся в зоне риска», — объяснил источник издания в одной из русскоязычных студий.

По словам собеседника «Ъ» в крупной игровой студии СНГ, разработчики из России уже не раз заказывали чартерные рейсы для вывоза специалистов.

Помимо отъезда из страны избежать мобилизации также позволяет трудоустройство в организации, обеспечивающей стабильность платежной системы в РФ. Минцифры разъяснило ранее, что к этой категории относятся аккредитованные IT-компании.

Как пояснил партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, после 21 сентября число запросов на включение в реестр аккредитованных IT-компаний выросло в несколько раз.

«Поддержка игровой отрасли в последний год была в фокусе внимания, есть вероятность, что заявки игровых компаний будут одобрены. Студии-разработчики игр, которые уже есть в реестре, могут помочь сотрудникам с "соответствующим высшем образованием" и добиться получения отсрочки. Сейчас одним из главных вопросов будет, какие именно специальности получат иммунитет», — сказал юрист.

Студии, которые покинули Россию за последние несколько месяцев, ранее не настаивали на релокации своих сотрудников, поясняет один из источников издания. Однако сегодня компании рискуют лишиться ценных специалистов.

«Оставить сотрудников в стране — значит смириться с тем, что кого-то заберут, и ты останешься с кадровой дырой», — отметил собеседник «Коммерсанта».

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По данным Министерства обороны, планируется призвать 300 тысяч человек.

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