Разработчики из стартапа Phractyl придумали аэротакси с лапами

Разработчики из южно-африканского стартапа Phractyl придумала необычную модель аэротакси с лапами вместо колес и крыльями как у птицы. Аппарат назвали Macrobat.
Информация об изобретении появилась на сайте компании.
Взлет и посадка у электрического агрегата «почти вертикальные» за счет винтов на крыльях, а благодаря гусеницам на лапах аэротакси может проехать по бездорожью. В этом заключается преимущество модели — ей не нужна инфраструктура для взлета и посадки как самолетам и вертолетам.
Максимальная скорость аэротакси — 150 км в час, запас хода — 150 км. Одноместный агрегат может взять на борт одного человека или груз в 150 кг.
Аэротакси планируют использовать в медицине, доставке, а также в сельском хозяйстве. Аппарат может работать как беспилотный.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Phractyl
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Первый полет беспилотника Hi-Fly Taxy показали в Белгородской области
- 2 Бостонская VC-компания с российскими корнями Flint Capital закрыла второй фонд на $103 млн
- 3 На Demo Day акселератора Winno Moscow выступят компании с международным потенциалом
- 4 Joint Journey и основатель «Нетологии-Групп» вложились в британский EdTech-стартап My Learning Hub
- 5 Главное в русскоязычном венчуре за ноябрь
ВОЗМОЖНОСТИ
10 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021