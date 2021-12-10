Разработчики из стартапа Phractyl придумали аэротакси с лапами

Разработчики из южно-африканского стартапа Phractyl придумала необычную модель аэротакси с лапами вместо колес и крыльями как у птицы. Аппарат назвали Macrobat.

Информация об изобретении появилась на сайте компании.

Взлет и посадка у электрического агрегата «почти вертикальные» за счет винтов на крыльях, а благодаря гусеницам на лапах аэротакси может проехать по бездорожью. В этом заключается преимущество модели — ей не нужна инфраструктура для взлета и посадки как самолетам и вертолетам.

Лапы, похожие на птичьи, наклоняют аэротакси для взлета на 45 градусов, а потом складываются вплотную к хвосту.

Максимальная скорость аэротакси — 150 км в час, запас хода — 150 км. Одноместный агрегат может взять на борт одного человека или груз в 150 кг.

Аэротакси планируют использовать в медицине, доставке, а также в сельском хозяйстве. Аппарат может работать как беспилотный.

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Фото: Phractyl