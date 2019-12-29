Rusbase ищет ассистента проектного отдела

Проектный отдел занимается подготовкой и проведением разнообразных мероприятий Rusbase и Spinon на всех этапах (полный цикл): хакатоны, конференции, Speed Dating, митапы, премии и другое. В зависимости от этапа работы над проектом нужно будет выполнять следующие задачи:

поиск подрядчиков, площадок, персонала для мероприятий (коммуникация, сбор предложений с нескольких подрядчиков);

комьюнити менеджмент: взаимодействие с партнерами, вузами, сообществами в соцсетях (размещение анонсов мероприятий Rusbase и Spinon, контроль за исполнением партнерских обязательств со стороны Rusbase и со стороны партнёров);

модерация сервисов EVENTS, EDU, CHANCE и отправка рассылок;

работа с участниками мероприятий: рассылка писем, обзвон, сбор данных и др.;

сбор различных баз (из открытых источников);

работа с закрывающими документами;

работа на площадках проведения мероприятий: регистрация участников, обеспечение работы подрядчиков, инструктаж временного персонала, решение возникающих задач и др.

Требования:

высшее образование (рассматриваем студентов старших курсов);

ответственность, внимательность;

навыки деловой переписки и этики, владение базовыми инструментами (Word, Excel, PowerPoint, Gmail, Google Docs и др.);

умение быстро переключаться и вникать в новые задачи (потребуется переключение между разными проектами);

наличие собственного ноутбука для работы приветствуется;

опыт работы на позиции ассистента, ивент-менеджера приветствуется;

опыт проведения мероприятий в вузе и/или волонтерский опыт приветствуются.

Условия:

график 5/2 с 9 до 18, возможен ненормированный рабочий день в дни мероприятий (обсуждается возможность смещения графика);

испытательный срок — 2 месяца;

офис на Патриарших прудах (5 минут от м. Тверская или Маяковская);

интересные проекты, возможность для креатива и дружный молодой коллектив;

зарплата — фиксированный оклад (по итогам собеседования).

Резюме направлять по адресу [email protected].