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Rusbase ищет ассистента проектного отдела
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Людмила Чумак
В бизнес-команду Rusbase требуется ассистент проектного отдела.
Rusbase ищет ассистента проектного отделаАнна Петрова
Проектный отдел занимается подготовкой и проведением разнообразных мероприятий Rusbase и Spinon на всех этапах (полный цикл): хакатоны, конференции, Speed Dating, митапы, премии и другое. В зависимости от этапа работы над проектом нужно будет выполнять следующие задачи:
- поиск подрядчиков, площадок, персонала для мероприятий (коммуникация, сбор предложений с нескольких подрядчиков);
- комьюнити менеджмент: взаимодействие с партнерами, вузами, сообществами в соцсетях (размещение анонсов мероприятий Rusbase и Spinon, контроль за исполнением партнерских обязательств со стороны Rusbase и со стороны партнёров);
- модерация сервисов EVENTS, EDU, CHANCE и отправка рассылок;
- работа с участниками мероприятий: рассылка писем, обзвон, сбор данных и др.;
- сбор различных баз (из открытых источников);
- работа с закрывающими документами;
- работа на площадках проведения мероприятий: регистрация участников, обеспечение работы подрядчиков, инструктаж временного персонала, решение возникающих задач и др.
Требования:
- высшее образование (рассматриваем студентов старших курсов);
- ответственность, внимательность;
- навыки деловой переписки и этики, владение базовыми инструментами (Word, Excel, PowerPoint, Gmail, Google Docs и др.);
- умение быстро переключаться и вникать в новые задачи (потребуется переключение между разными проектами);
- наличие собственного ноутбука для работы приветствуется;
- опыт работы на позиции ассистента, ивент-менеджера приветствуется;
- опыт проведения мероприятий в вузе и/или волонтерский опыт приветствуются.
Условия:
- график 5/2 с 9 до 18, возможен ненормированный рабочий день в дни мероприятий (обсуждается возможность смещения графика);
- испытательный срок — 2 месяца;
- офис на Патриарших прудах (5 минут от м. Тверская или Маяковская);
- интересные проекты, возможность для креатива и дружный молодой коллектив;
- зарплата — фиксированный оклад (по итогам собеседования).
Резюме направлять по адресу [email protected].
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