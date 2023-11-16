Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
RB.RU

RB.RU выпустил обновленный раздел Data

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

RB Data — энциклопедия сделок, в которых участвуют российские компании и зарубежные компании, основанные выходцами из России, а также частные инвесторы. В разделе можно отслеживать новости венчурного мира и получать информацию об участниках сделок.  

RB.RU выпустил обновленный раздел Data

RB Data ведется с 2012 года, в 2023 году раздел получил обновление: изменился дизайн и расширился подраздел «Инфраструктура». Там собраны акселераторы, бизнес-инкубаторы, технопарки и прочие организации, где стартапы и компании могут найти возможности для развития бизнеса.

Сделки отображаются на странице в хронологическом порядке — от новых к старым. Для анализа конкретных сделок: например, по сумме, нише или временному периоду — можно воспользоваться фильтрами. Что касается поиска информации о нужных фондах, компаниях или частных инвесторах, то можно также использовать фильтры, а еще функцию быстрого поиска или поиск по начальной букве в названии или имени.

 

 

Отметим, что в раздел Data попадают компании и инвесторы, о чьих сделках сообщают СМИ и профильные каналы. Если вы уже есть в разделе, но информация о вас в профиле устарела, пишите на [email protected]. Писать можно и тогда, если вас, вашей компании или фонда еще нет в Data. Но в этом случае мы попросим приложить ссылки на новости о сделках, в которых вы участвовали.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Thomas Lefebvre / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 трендов в фудтехе, на которые делают ставку инвесторы
  2. 2 SAFE, конверт и варрант: разбираемся в популярных венчурных инструментах
  3. 3 Проверка для вендоров: семь условий, чтобы ваш продукт захотели продавать партнеры
  4. 4 Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года
  5. 5 7 неудобных вопросов корпоративным инвесторам — отвечает MTS Startup Hub
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2023

Tender Hack

18 ноября 2023

Plug and Play

20 ноября 2023

Стипендиальный конкурс Фонда Потанина

Все ВОЗМОЖНОСТИ