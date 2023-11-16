RB.RU выпустил обновленный раздел Data

RB Data — энциклопедия сделок, в которых участвуют российские компании и зарубежные компании, основанные выходцами из России, а также частные инвесторы. В разделе можно отслеживать новости венчурного мира и получать информацию об участниках сделок.

RB Data ведется с 2012 года, в 2023 году раздел получил обновление: изменился дизайн и расширился подраздел «Инфраструктура». Там собраны акселераторы, бизнес-инкубаторы, технопарки и прочие организации, где стартапы и компании могут найти возможности для развития бизнеса.

Сделки отображаются на странице в хронологическом порядке — от новых к старым. Для анализа конкретных сделок: например, по сумме, нише или временному периоду — можно воспользоваться фильтрами. Что касается поиска информации о нужных фондах, компаниях или частных инвесторах, то можно также использовать фильтры, а еще функцию быстрого поиска или поиск по начальной букве в названии или имени.

Отметим, что в раздел Data попадают компании и инвесторы, о чьих сделках сообщают СМИ и профильные каналы. Если вы уже есть в разделе, но информация о вас в профиле устарела, пишите на [email protected]. Писать можно и тогда, если вас, вашей компании или фонда еще нет в Data. Но в этом случае мы попросим приложить ссылки на новости о сделках, в которых вы участвовали.

Фото на обложке: Thomas Lefebvre / Unsplash