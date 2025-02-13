Состоялось торжественное награждение победителей ежегодной премии RB Digital Awards 2025
12 февраля в банкетном зале Moscow Marriott Imperial Plaza прошло торжественное награждение победителей ежегодной премии в области цифровой трансформации бизнеса RB Digital Awards 2025. Рассказываем, кто получил заветную статуэтку за лучший кейс в этом году.
Мероприятие прошло при поддержке генерального партнера Альфа-Банка и компании atlantis. Благодарим друзей премии, при участии которых проект стал возможным.
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Всего на участие в премии редакция RB.RU получила более 150 заявок, из них в шорт-лист попали 52 компаний, чьи кейсы оценивали путем закрытого голосования члены жюри — ведущие эксперты в области цифровой трансформации.
Победители RB Digital Awards 2025:
- в номинации «Маркетинг и продажи» — «Авито», кейс — адаптация больших языковых моделей под задачи бизнеса;
- в номинации «Кибербезопасность» — Positive Technologies, кейс — повышение киберустойчивости российских компаний к атакам через самый распространенный среди хакеров метод взлома — электронную почту;
- в номинации «Логистика и транспорт» — ГУП «Московский метрополитен», кейс — цифровые сервисы и билетная система Московского метрополитена;
- в номинации «Корпоративный пилот» — производственный центр «Яковлев» совместно с НПО ИТ «Альтернатива», кейс — AR-технологии в сборке самолетов;
- в номинации «HR и внутренние коммуникации» — GetTransfer.com совместно с SoulMatcher, кейс — оценка психологической совместимости нового сотрудника с текущей командой с помощью ИИ;
- в номинации «Цифровые услуги» — Группа «Ренессанс страхование», кейс — гибкое ОСАГО для таксистов;
- в номинации «Операционная деятельность» — «ЕВРАЗ» совместно с «ЕвразТехника ИС», кейс — цифровой двойник «ЕВРАЗ ЗСМК»;
- в номинации «Промышленность» — ООО «Московский Международный Медицинский Кластер» совместно с VisionLabs, кейс — интеллектуальная система мониторинга безопасности труда и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) на строительных площадках с применением робототехники и технологий компьютерного зрения;
- в специальной номинации «Цифровой лидер по версии Альфа-Банка» (выбор из лонг-листа премии) — АО «Росатом Инфраструктурные решения», кейс — программное обеспечение «Инфраструктурная IoT-платформа»;
- в специальной номинации «Знак качества Alfa Research Center» (награда за лучший пользовательский опыт) — производственный центр «Яковлев» совместно с НПО ИТ «Альтернатива», кейс — AR-технологии в сборке самолетов. Победитель получил возможность бесплатно провести исследование продукта в лаборатории Alfa Research Center;
- в специальной номинации «Поставщик года» (выбор редакции из лонг-листа премии) — Retail Rocket Group;
- в специальной номинации «Драйвер года» — Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн групп».
Члены жюри RB Digital Awards 2025:
- Дамир Баттулин, старший вице-президент, директор по развитию цифровых каналов в «Альфа-Банке», руководитель кафедры Высшей школы экономики;
- Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц в «Альфа-Банке»;
- Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации ГК «АГРОЭКО»;
- Александр Ложечкин, руководитель дирекции информационных технологий в «Райффайзенбанке»;
- Светлана Потапова, директор «Северсталь Диджитал»;
- Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп»;
- Вадим Щемелинин, руководитель практики «Индустрия 4.0.» «СИБУР Диджитал»;
- Дмитрий Самоходкин, генеральный директор «Самолет Технологии»;
- Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис»;
- Нина Матвиенко, директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI в «билайне»;
- Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям в «ЕВРАЗе»;
- Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям, член правления Корпоративного центра «МТС»;
- Александр Головин, директор по развитию цифровой платформы «БКС Мир инвестиций»
- Дмитрий Гришин, директор по инновациям в «Уралсибе»;
- Дмитрий Соколов, руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов в «Альфа-Банке»;
- Ольга Пивень, сооснователь, директор «Ципр»;
- Александр Провоторов, старший директор по разработке и внедрению во «Вкусно — и точка»;
- Илья Френклах, вице-президент по цифровой трансформации в «Ренессанс страхование»;
- Олег Третьяк, директор по цифровой трансформации «Газпром нефти»;
- Сергей Казанцев, вице-президент по цифровизации производства «НЛМК»;
- Юлия Золоторева, вице-президента по информационным технологиям в «Азбуке вкуса».
Все фотографии с мероприятия можно посмотреть в общем альбоме.
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