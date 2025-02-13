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Состоялось торжественное награждение победителей ежегодной премии RB Digital Awards 2025

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Команда Русбейс
Команда Русбейс

Редактор проекта Русбейс

Ирина Печёрская

12 февраля в банкетном зале Moscow Marriott Imperial Plaza прошло торжественное награждение победителей ежегодной премии в области цифровой трансформации бизнеса RB Digital Awards 2025. Рассказываем, кто получил заветную статуэтку за лучший кейс в этом году.

Мероприятие прошло при поддержке генерального партнера Альфа-Банка и компании atlantis. Благодарим друзей премии, при участии которых проект стал возможным.

Состоялось торжественное награждение победителей ежегодной премии RB Digital Awards 2025
  1. Новости

Всего на участие в премии редакция RB.RU получила более 150 заявок, из них в шорт-лист попали 52 компаний, чьи кейсы оценивали путем закрытого голосования члены жюри — ведущие эксперты в области цифровой трансформации.

Победители RB Digital Awards 2025:

  • в номинации «Маркетинг и продажи» — «Авито», кейс — адаптация больших языковых моделей под задачи бизнеса;

  • в номинации «Кибербезопасность» — Positive Technologies, кейс — повышение киберустойчивости российских компаний к атакам через самый распространенный среди хакеров метод взлома — электронную почту;

  • в номинации «Логистика и транспорт» — ГУП «Московский метрополитен», кейс — цифровые сервисы и билетная система Московского метрополитена;

  • в номинации «Корпоративный пилот» — производственный центр «Яковлев» совместно с НПО ИТ «Альтернатива», кейс — AR-технологии в сборке самолетов;

  • в номинации «HR и внутренние коммуникации» — GetTransfer.com совместно с SoulMatcher, кейс — оценка психологической совместимости нового сотрудника с текущей командой с помощью ИИ;

  • в номинации «Цифровые услуги» — Группа «Ренессанс страхование», кейс — гибкое ОСАГО для таксистов;

  • в номинации «Операционная деятельность» — «ЕВРАЗ» совместно с «ЕвразТехника ИС», кейс — цифровой двойник «ЕВРАЗ ЗСМК»;

  • в номинации «Промышленность» — ООО «Московский Международный Медицинский Кластер» совместно с VisionLabs, кейс — интеллектуальная система мониторинга безопасности труда и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) на строительных площадках с применением робототехники и технологий компьютерного зрения;

  • в специальной номинации «Цифровой лидер по версии Альфа-Банка» (выбор из лонг-листа премии) — АО «Росатом Инфраструктурные решения», кейс — программное обеспечение «Инфраструктурная IoT-платформа»;

  • в специальной номинации «Знак качества Alfa Research Center» (награда за лучший пользовательский опыт) — производственный центр «Яковлев» совместно с НПО ИТ «Альтернатива», кейс — AR-технологии в сборке самолетов. Победитель получил возможность бесплатно провести исследование продукта в лаборатории Alfa Research Center;

  • в специальной номинации «Поставщик года» (выбор редакции из лонг-листа премии) — Retail Rocket Group;

  • в специальной номинации «Драйвер года» — Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн групп».

Члены жюри RB Digital Awards 2025:

  • Дамир Баттулин, старший вице-президент, директор по развитию цифровых каналов в «Альфа-Банке», руководитель кафедры Высшей школы экономики;
  • Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц в «Альфа-Банке»;
  • Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации ГК «АГРОЭКО»;
  • Александр Ложечкин, руководитель дирекции информационных технологий в «Райффайзенбанке»;
  • Светлана Потапова, директор «Северсталь Диджитал»;
  • Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп»;
  • Вадим Щемелинин, руководитель практики «Индустрия 4.0.» «СИБУР Диджитал»;
  • Дмитрий Самоходкин, генеральный директор «Самолет Технологии»;
  • Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис»;
  • Нина Матвиенко, директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI в «билайне»;
  • Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям в «ЕВРАЗе»;
  • Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям, член правления Корпоративного центра «МТС»;
  • Александр Головин, директор по развитию цифровой платформы «БКС Мир инвестиций»
  • Дмитрий Гришин, директор по инновациям в «Уралсибе»;
  • Дмитрий Соколов, руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов в «Альфа-Банке»;
  • Ольга Пивень, сооснователь, директор «Ципр»;
  • Александр Провоторов, старший директор по разработке и внедрению во «Вкусно — и точка»;
  • Илья Френклах, вице-президент по цифровой трансформации в «Ренессанс страхование»;
  • Олег Третьяк, директор по цифровой трансформации «Газпром нефти»;
  • Сергей Казанцев, вице-президент по цифровизации производства «НЛМК»;
  • Юлия Золоторева, вице-президента по информационным технологиям в «Азбуке вкуса».

Все фотографии с мероприятия можно посмотреть в общем альбоме.

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