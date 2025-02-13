12 февраля в банкетном зале Moscow Marriott Imperial Plaza прошло торжественное награждение победителей ежегодной премии в области цифровой трансформации бизнеса RB Digital Awards 2025. Рассказываем, кто получил заветную статуэтку за лучший кейс в этом году.

Мероприятие прошло при поддержке генерального партнера Альфа-Банка и компании atlantis. Благодарим друзей премии, при участии которых проект стал возможным.

Состоялось торжественное награждение победителей ежегодной премии RB Digital Awards 2025

https://rb.ru/news/rb-digital-awards-2025-itogy/

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