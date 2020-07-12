РБК купил 25% в сервисе по оценке контрагентов Rescore

Медиахолдинг РБК приобрел 25% в компании «Технологии скоринга», которая разрабатывает интеллектуальный аналитический сервис по проверке контрагентов Rescore . Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе РБК.

Как отметили в РБК, медиахолдинг также выступит в качестве ментора проекта и окажет ему медиаподдержку. Сумма сделки не раскрывается.

Сервис Rescore был основан в 2019 году. Он позволяет провести проверку контрагентов и получить аналитическое заключение, чтобы определить риски и принять оперативное управленческое решение. Кроме того, сервис рассчитывает вероятность банкротства контрагента с помощью искусственного интеллекта.

Rescore использует для оценки компании информацию из 50 источников. Работа полностью автоматизирована. Математическая модель постоянно совершенствуется и самообучается, учитывая новые данные.