Состоялся финал RB Digital Awards. Чьи проекты в области цифровой трансформации признали лучшими в этом году?

16 февраля в банкетном зале Omega Rooftop в Москве прошло торжественное награждение победителей ежегодной премии RB Digital Awards . Награду в виде дизайнерских статуэток и признание коллег получили девять компаний с кейсами из разных отраслей.

Премия невозможна без наших друзей-компаний, которые отозвались на предложение поддержать проект и помогли сделать его возможным, — группы «Самолет», CLOUD, «Ростелеком».

Всего на участие в премии RB.RU получил 342 заявки, из них в шорт-лист попали 67 компаний, чьи кейсы оценивали путем закрытого голосования члены жюри — ведущие эксперты по цифровой трансформации. Редакция гарантирует прозрачность голосования и справедливость результатов: члены жюри не совещались и не знали о голосах друг друга.

Прежде чем перейти к победителям, расскажем о статуэтках. Размышляя над дизайном наград, редакция каждый раз отталкивается от тем и событий, которые больше всего волнуют общество, в частности бизнес, в год подготовки и проведения премии. Статуэтки становятся своего рода приметой времени.

В этом году статуэтки накрыты белым кофром — как российская технологическая сфера оказалась скрыта от мировой. Но полотно съемное — в знак того, что бизнес не сдается и учится работать в новой реальности. Даже если статуэтку не видно — это не значит, что ее не существует. Каждый может открыть для себя новые оттенки смысла, который мы старались заложить в эту награду.

А теперь рассказываем о победителях RB Digital Awards 2023.

Номинация «Маркетинг и продажи»

Победитель — «Россельхозбанк» совместно с «РСХБ-Интех».

Название кейса «Рекомендательная система для продажи фермерских продуктов».

Руководитель проекта — Ирина Буткевич, исполнительный директор ООО «РСХБ-Интех».

Ирина Буткевич, исполнительный директор ООО «РСХБ-Интех»

Кейс

Разработали рекомендательную систему для платформы «Свое Родное». Специфика платформы подразумевает геозависимую выдачу фермеров и их товаров. Это означает, что условный посетитель из Москвы увидит один набор фермеров, а пользователь из Владивостока — другой.

При этом фермеры могут иметь офлайн-точку продаж в том или ином городе или подключить доставку продуктов через «СДЭК» и доставлять их по всей стране — так они будут доступны везде, где поблизости есть пункты выдачи заказов «СДЭК».

Номинация «Кибербезопасность»

Победитель — Positive Technologies.

Название кейса «Краудсорсинговая платформа для привлечения специалистов по ИБ (этичных хакеров)».

Руководитель проекта — Ярослав Бабин, CPO (директор продукта Standoff 365) Positive Technologies.

Ярослав Бабин, CPO (директор продукта Standoff 365) Positive Technologies, вручант — Вадим Щемелинин (справа), руководитель практики «Индустрия 4.0.», «СИБУР Диджитал»

Кейс

Этичные хакеры выбирают клиента в зависимости от своих навыков. Клиент платит только за результат обнаружения уязвимости, а не за время, потраченное специалистом. Краудсорсинговая программа запускается на неограниченный промежуток времени, что позволяет постоянно отслеживать уязвимости в системах клиента.

Номинация «Промышленность»

Победитель — «Северсталь».

Название кейса «Компьютерное зрение для предотвращения разрушения цепи на конвейерах горячекатаных рулонов».

Руководитель проекта — Андрей Голов, руководитель Центра искусственного интеллекта и машинного обучения «Северсталь Диджитал».

Андрей Голов, руководитель Центра искусственного интеллекта и машинного обучения «Северсталь Диджитал», вручант — Алексей Подрябинников (справа), вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелеком»

Кейс

Комплекс моделей компьютерного зрения позволяет в режиме реального времени распознавать расшплинтовку пальцев и трещины звеньев цепи, а также обрыв цепи на конвейерах горячекатаных рулонов для своевременного устранения нежелательных событий и сокращения простоев «Стана 2000».

С момента внедрения системы удалось полностью уйти от аварийных простоев из-за расшплинтовки пальцев цепей, трещин звена и снизить время реагирования на обрыв цепи КГКР.

Номинация «Логистика и транспорт»

Победитель — Sitronics Group.

Название кейса «Беспилотное управление судами».

Руководитель проекта — Павел Дрейгер, вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group.

Павел Дрейгер, вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group, вручант — Сергей Меркулов (справа), директор по цифровой трансформации «Сегежа Групп»

Кейс

Внедрение технологии позволяет снизить стоимость эксплуатации судов, влияние человеческого фактора, предотвращает аварии и экологические катастрофы. С ней можно управлять караваном судов и точнее прогнозировать морскую логистику, что немаловажно для развития такого стратегического для страны проекта как «Северный морской путь».

Номинация «HR и Внутренние коммуникации»

Победитель — «М.Видео-Эльдорадо» совместно с ООО «Верме».

Название кейса «Маркетплейс рабочего времени “Биржа смен”».

Руководитель проекта — Валентина Харламова, менеджер по управлению продуктом «Управление численностью и гибкие графики» в «М.Видео-Эльдорадо» и Роман Шаталов, бизнес-партнер Verme.

Валентина Харламова, менеджер по управлению продуктом «Управление численностью и гибкие графики» «М.Видео-Эльдорадо» и Роман Шаталов, бизнес-партнер Verme, вручант — Виталий Тарасов (справа), глава по цифровой трансформации, руководитель компании «СберКорус»

Кейс

Чтобы объединить магазины, которым нужны временные сотрудники, и штатных сотрудников, не полностью занятых на основном рабочем месте, придумали «Биржу смен». Магазин создает смены, а сотрудник может их забронировать и выйти на временную работу в магазин.

Благодаря «Бирже» сотрудник может больше заработать, а компания получает на местах в магазине качественных временных сотрудников, что позволяет сохранить высокий уровень обслуживания клиентов.

Номинация «Корпоративный пилот»

Победитель — «СберРешения» совместно с Dbrain.

Название кейса «Автоматизация найма сотрудников».

Руководитель проекта — Александр Мухаров, директор развития продукта «СберРешения» и Олег Сычугов, руководитель направления развития бизнеса «СберРешения».

Александр Мухаров, директор развития продукта «СберРешения», Олег Сычугов, руководитель направления развития бизнеса «СберРешения»

Кейс

Технология распознавания на основе искусственного интеллекта извлекает данные из документов соискателей и превращает в электронные. Решение было внедрено на базе разработки компании Dbrain — победителя международного акселератора «Сбера» — Sber500.

На входе у сотрудника — стопки документов, на выходе — полностью заполненные формы в «1C». Скорость распознавания документов выросла в три раза, нагрузка на сотрудников существенно снизилась.

Номинация «Цифровые услуги»

Победитель — ГЛК «Шерегеш» совместно с VisionLabs.

Название кейса «Биометрический ski pass на горнолыжном курорте».

Руководитель проекта — Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs и Екатерина Этуш, директор по маркетингу и PR VisionLabs.

Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs, и Екатерина Этуш, директор по маркетингу и PR VisionLabs, вручант — Федор Прохоров (справа), директор по информационным технологиям CLOUD

Кейс

Виртуальный Face Pass автоматически распознает туриста даже в горнолыжной экипировке: шлеме, балаклаве и очках. Внедрение бесконтактного способа прохода через турникет стало частью масштабной работы по обновлению инфраструктуры курорта. Помимо улучшения пользовательского опыта система также способна увеличить средний чек за счет персональных предложений, увеличить коэффициент конверсии лояльности и отслеживать кросс-продажи.

Номинация «Операционная деятельность»

Победитель — Х5 Group совместно с HeadPoint.

Название кейса «Контроль работы холодильного оборудования в ФТС “Пятерочка” с помощью российской IoT-платформы InOne».

Руководитель проекта — Александр Миняев, руководитель проектов департамента домена «Операции и эксплуатации торговой сети «Пятерочка» дирекции по технологическому развитию бизнеса.

Александр Миняев, руководитель проектов департамента домена «Операции и эксплуатации торговой сети "Пятерочка" дирекции по технологическому развитию бизнеса», вручант — Алексей Парасына (слева), директор по промышленной автоматизации и метрологии «Норникель»

Кейс

Платформа InOne позволила не только автоматизировать все процессы контроля эксплуатационных параметров холодильного оборудования и взаимодействия с корпоративными системами Х5 Group, но и значительно снизить нагрузку на сотрудников, которые отвечают за эксплуатацию холодильного оборудования. Предложенное решение может использоваться для холодильного оборудования различных марок.

Специальная номинация «Поставщик года»

Победитель — ООО «БОБДЕЙ СОФТ».

Руководитель проекта — Борис Кухлев, генеральный директор ООО «БОБДЕЙ СОФТ».

Борис Кухлев, генеральный директор ООО «БОБДЕЙ СОФТ», вручант — Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU

«Поставщик года» — единственная номинация, в которой победитель определялся не закрытым голосованием жюри, а выбором редакции из лонг-листа заявок на премию.

При выборе победителя в специальной номинации редакция отталкивалась от количества кейсов, реализованных компанией, инновационности поданных на премию кейсов, отзывов о компании и описания ее деятельности в открытых источниках.

Члены жюри:

Александр Канивец, директор цифрового «Цифра» группы «Самолет»;

Федор Прохоров, директор по информационным технологиям CLOUD

Алексей Подрябинников, вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелеком»;

Владимир Потапенко, генеральный директор ООО «Магора»;

Виталий Тарасов, глава по цифровой трансформации, руководитель компании «СберКорус»;

Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации Segezha group;

Мария Андрианова, директор по стратегическому развитию Дептранс Москвы;

Антон Антоничев, руководитель дивизиона IT Metro;

Олег Бочтарев, директор по инновациям «Кировский завод»;

Игорь Гулянский, директор по инновациям «Инлайн Груп»;

Артем Гавриленко, лидер цифровой трансформации, Agile-coach «Азбука вкуса»;

Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии «Норникель»;

Екатерина Забелина, директор департамента организационного развития и внедрения изменений X5 Group;

Илья Френклах, вице-президент по цифровой трансформации «Ренессанс Страхование»;

Ольга Пивень, сооснователь конференции, CEO группы медиакомпаний ЦИПР, RTVI;

Павел Cеменов, член правления «Модульбанка»;

Александр Ложечкин, CIO, руководитель дирекции информационных технологий «Райффайзенбанк»;

Александр Горник, сооснователь и генеральный директор Mindbox;

Алексей Пелевин, основатель Pravo Tech;

Михаил Свердлов, независимый директор по продукту и цифровой трансформации;

Артем Прескарьян, технический директор, руководитель «Контур.Экстерна» и направления «Сервисы для предприятий» «СКБ Контур»;

Павел Гуштюк, основатель и генеральный директор компании FORMIND;

Олег Ясенов, директор по маркетингу Beluga Group.