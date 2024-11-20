РБК узнал о планах VK запустить конкурирующий с HeadHunter сервис

Холдинг VK запустит собственный сервис поиска работы в партнерстве с Superjob на базе сервиса «Мини-приложения VK», сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к отрасли и компании.

Новый проект назовут «Карьерный хаб», его разрабатывали вместе с Superjob. По словам источника издания, Superjob будет дублировать собственные объявления в «Карьерном хабе», однако вакансии, размещенные эксклюзивно в новом приложении, займут приоритетное место в выдаче. Сервис также агрегирует объявления о работе из профильных пабликов VK, количество которых составляет более 22 тыс., добавил собеседник РБК.

В Superjob подтвердили ТАСС планы совместного запуска карьерного приложения с VK в сфере создания нового карьерного приложения. Вице-президент по стратегическим партнерствам компании Амир Сараков сообщил агентству, что партнерство с соцсетью придаст процессу найма скорость, что «очень важно в условиях кадрового голода».

Связанный с холдингом собеседник РБК заметил, что VK уже заключил контракты на размещение информации об открытых вакансиях с ГК «Росатом», холдингом «Сибур», дилерской сетью «Авилон» и другими компаниями.

По оценке эксперта Ru-Center Алексея Замесова, общие затраты на проект в год могут составить до 4 млрд рублей, из которых на техническую часть могло уйти до 400 млн рублей. Монетизировать «Хаб» VK сможет по модели HeadHunter, продавая карьерные услуги, рекламу и данные по вакансия, считает Замесов.

Эксперты отметили, что по данным SimilarWeb в настоящее время лидирующие позиции на кадровом рынке занимает HeadHunter (13,3 млн уникальных пользователей за октябрь 2024 года), однако в условиях кадрового голода новый проект может составить HH конкуренцию.

Согласно данным июльского исследования Superjob, российский рынок труда входит в фазу серьезного кадрового голода, обусловленного демографическими вопросами — количество наиболее востребованных работодателями людей возрастом 30–39 лет к 2030 году сократится на 7,9 млн по сравнению с 2019 годом.

Возрастная группа 15–29 лет за тот же период увеличится, но лишь на 1 млн человек. Наибольший недостаток кадров испытывают промышленная, строительная и логистическая отрасли, а средние сроки закрытия позиций всех уровней превысили 30 дней.

При этом во втором квартале этого года потребность в персонале с гибким или сменным графиком выросла более чем в 2,7 раза по сравнению с первым кварталом 2024, а сигналов о снижении напряженности на рынке труда ожидать не стоит, говорится в июльском исследовании Manpower.