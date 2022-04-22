RB.RU и Coursator.Online запустили каталог образовательных курсов для digital-специалистов

Теперь в специальном разделе Courses на сайте RB.RU можно найти курсы от разных онлайн-школ, среди которых — «Нетология», Skillbox, Otus, City Business School, Sky.pro, HTML Academy, Product Star и другие.

Курсы разделены на шесть актуальных направлений:

В каждой категории представлены программы от более чем 30 онлайн-школ.

Для удобства и быстрого поиска подходящей программы обучения можно воспользоваться специальным фильтром, который отсортирует курсы по стоимости, формату, продолжительности и другим параметрам. А в подразделах «Акции» и «Отзывы» можно найти выгодные предложения от школ, а также почитать отзывы от пользователей (пока этот раздел дополняется).

Сейчас на сайте представлено более 1900 курсов (среди них есть и бесплатные программы). Раздел обновляется партнером coursator.online.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock