RB.RU собирает проекты для добавления на карту EdTech

Елена Черкас
RB.RU ищет инновационные проекты в сфере образования для добавления на карту EdTech. Заявки принимаем до 19 марта включительно.
Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты TravelTech, AI, Fintech, GreenTech, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь.
RB.RU собирает проекты для добавления на карту EdTechЕлена Черкас
Если ваша компания работает на российском рынке EdTech, пишите на [email protected] с темой письма «Карта EdTech». В теле письма нужно указать следующую информацию:
- название компании
- год основания
- ссылку на сайт
- стадию развития (не ниже MVP)
- короткое описание / сегмент, в котором вы работаете
- подробное описание компании и инновационной составляющей (то есть того, что делает вас edtech-проектом)
- логотип в формате jpg / png на прозрачном или белом фоне
Мы находимся на финальном этапе подготовки карты и хотим убедиться, что никого не упустили. Ждем писем о ваших проектах!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма