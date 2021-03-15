RB.RU собирает проекты для добавления на карту EdTech

Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты TravelTech, AI, Fintech, GreenTech, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь .

RB.RU ищет инновационные проекты в сфере образования для добавления на карту EdTech. Заявки принимаем до 19 марта включительно.

Если ваша компания работает на российском рынке EdTech, пишите на [email protected] с темой письма «Карта EdTech». В теле письма нужно указать следующую информацию:

название компании

год основания

ссылку на сайт

стадию развития (не ниже MVP)

короткое описание / сегмент, в котором вы работаете

подробное описание компании и инновационной составляющей (то есть того, что делает вас edtech-проектом)

логотип в формате jpg / png на прозрачном или белом фоне

Мы находимся на финальном этапе подготовки карты и хотим убедиться, что никого не упустили. Ждем писем о ваших проектах!

Фото на обложке: Unsplash