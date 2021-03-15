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RB.RU собирает проекты для добавления на карту EdTech

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

RB.RU ищет инновационные проекты в сфере образования для добавления на карту EdTech. Заявки принимаем до 19 марта включительно.

Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты TravelTech, AI, Fintech, GreenTech, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь.

RB.RU собирает проекты для добавления на карту EdTech

Если ваша компания работает на российском рынке EdTech, пишите на [email protected] с темой письма «Карта EdTech». В теле письма нужно указать следующую информацию:

  • название компании
  • год основания
  • ссылку на сайт
  • стадию развития (не ниже MVP)
  • короткое описание / сегмент, в котором вы работаете 
  • подробное описание компании и инновационной составляющей (то есть того, что делает вас edtech-проектом)
  • логотип в формате jpg / png на прозрачном или белом фоне

Мы  находимся на финальном этапе подготовки карты и хотим убедиться, что никого не упустили. Ждем писем о ваших проектах!


Фото на обложке: Unsplash

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