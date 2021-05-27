Основатель RB.RU с партнерами запустили открытую базу российских предпринимателей

Основатель группы Rusbase Мария Подлеснова совместно с партнерами разработали и запустили открытую базу российских предпринимателей — RED (Russian Entrepreneurs Database). На данный момент она работает в Beta-версии.

Проект доступен на двух языках по ссылке rb.ru/red.

На данный момент в RED уже загружена информация о 300 предпринимателях, а до конца 2021 года планируется добавить в базу около 2000 карточек. При этом создатели не претендуют на полноту данных и будет доступна функция добавления информации.

Главный функционал RED и это же причина создания — возможность в один клик найти всех предпринимателей, которые сегодня или ранее создавали бизнес в конкретной нише. В карточке фаундера агрегирована вся публичная информация: год рождения, образование, список компаний, открытые профили в социальных сетях.

Данные из базы будут хорошей основной для любых исследований по теме российского предпринимательства. В ближайшее время её можно будет скачать.

Разработчики сделали поиск по базе максимально простым. Достаточно ввести тег, например, FinTech, и RED выдаст информацию о всех представителях бизнес-сообщества, занимающихся развитием финансовых технологий.

Авторы проекта создали несколько критериев, по которым проходит отбор для попадания в базу. Основной критерий – наличие у предпринимателя опыта создания бизнеса в конкретной индустрии, остальные:

компания должна быть создана не ранее 1991 года. Если бизнес уже закрылся или был продан, то предприниматель все равно претендует на попадание в базу, если у него есть достаточный опыт.

в список попадают предприниматели категории Founder, Founder & CEO. В будущем база будет расширяться на других акторов бизнеса.

текущие страна проживания и гражданство предпринимателя не имеют значение, но он должен быть родом из России или стран бывшего СССР.

Создатели RED принимают участие в проекте на добровольной основе. Кроме Марии Подлесновой в проекте принимают участие Виталина Драгун, Data scientist, PhD студент в Политехнической школе Парижа (École Polytechnique), Алексей Мосолов, основатель аналитической платфомы baza.vc, Вера Павлова (Грибанова), ведущая на радиостанции «Говорит Москва» и научный журналист, Сергей Новиков, студент корпоративной магистратуры Группы компаний ЦРТ и Университета ИТМО, Татьяна Бобкова, магистрантка Высшей школы экономики направления «Маркетинг».

RED является некоммерческим проектом и на его страницах не будет размещаться реклама. При этом команда открыта к предложениям по развитию и поддержке.

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Фото на обложке: RED