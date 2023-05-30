Дети Вагита Алекперова и Андрея Мельниченко стали самыми богатыми наследниками России

Самым богатым наследником в России, по версии Forbes, стал сын акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. Его состояние оценивается в $20,5 млрд. Совокупное состояние участников списка составляет $244 млрд.

Вторую строчку после Алекперова заняли сын и дочь основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко. Их состояние оценили в $12,6 млрд на каждого. На третьем месте расположились дети Леонида Михельсона, совладельца НОВАТЭК и СИБУР. Дочь Виктория и ее брат суммарно владеют $10,8 млрд.

В список попали дочь и оба сына главы Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. Юрий, Дмитрий и Анастасия с состоянием по $7,35 на каждого заняли четвертое место в списке. На пятой позиции — сын акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова. Состояние Джахангира Махмудова составляет $7,3 млрд.

Список Forbes насчитывает 49 человек — представителей 20 семей российских миллиардеров.

Вагит Алекперов является одним из основных претендентов на покупку доли в «Яндексе» в рамках реструктуризации компании.

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