Продажи готовых блюд за год выросли почти на 50%

В России за год выросли продажи готовой еды в среднем на 50% в натуральном выражении. При этом средний чек вырос на 14% — до 1288 рублей.

На рост, по словам участников рынка, повлияли развитие микромаркетов, невысокие цены и отказ россиян от посещений ресторанов во время пандемии, сообщили «Известия».

У «Вкусвилла» реализация готовой продукции подскочила на 102%, у «Перекрестка» — на 48%, у «Азбуки Вкуса» — на 18,5%.

Продажи готовых блюд онлайн увеличились, по данным Cloud Payments, за 11 месяцев этого года на 18%.

В 2022 году тенденция роста продолжится, а его факторами станут страх перед общественными местами и увеличение цен на блюда в общепите, считают эксперты.

Рынок готовой еды «откусывает» долю у ресторанного бизнеса, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Страх перед общественными местами и рост цен на блюда в общепите подталкивают покупателей приобретать блюда в магазинах, пояснил он.

По его словам, готовое блюдо с прилавка может стоить вдвое дешевле ресторанного. При этом свыше 85% позиций этого сегмента в магазинах не изменились в цене, и только некоторые позиции подорожали менее чем на 10%, отметили в компании Briskly.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!