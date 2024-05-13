Gloria Jeans открывает первые магазины своего молодежного бренда Ready! Steady! Go!

Gloria Jeans объявила об открытии первых магазинов своего молодежного бренда Ready! Steady! Go!, сообщили в пресс-службе ритейлера. Магазины расположились в Сочи, Казани и Волгограде, они начнут работу 18 и 19 мая.
Специфика сети — молодежные вещи для представителей поколения Z, бренд ориентирован на покупателей от 14 до 20 лет, пояснили в компании.
В пресс-службе ритейлера объяснили выбор городов для запуска пилота их туристической направленностью. В компании считают, что именно в Казани, Сочи и Волгограде развиты уличная культура и стрит-арт, что согласуется с концепцией Ready! Steady! Go!.
Технологическое новшество на рынке ритейла
Компания вводит в рамках пилота ИИ-примерочные. Для виртуальной примерки достаточно загрузить фото и выбрать товар. А нейросеть сгенерирует изображение с покупателем в выбранной вещи. Его можно будет увидеть в зеркало ИИ-примерочной.
Авторы концепции бренда уделили отдельное внимание музыкальному сопровождению в магазинах — плейлист состоит из популярных композиций современного хип-хопа, клаудрэпа, фонка и электроники.
Решение о дальнейшем расширении сети Ready! Steady! Go! компания примет по итогам пилотных проектов. В апреле у бренда появились также собственный онлайн-магазин и мобильное приложение.
Адреса новых магазинов:
В Казани магазин открывается в ТЦ Парк Хаус (550 м²), в Волгограде — в ТЦ Акварель (750 м²), в Сочи — в ТЦ Демократический (620 м²).
Фото на обложке: Пресс-служба Gloria Jeans
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