В России подскочил спрос на недвижимость и бытовую технику

На фоне санкций западных стран и падения курса рубля россияне начали активно скупать недвижимость и бытовую технику. Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, на бытовую технику в 3-5 раз.

Спрос на жилье в крупных городах РФ вырос на 10-15%, сообщили «Известия». Россияне стали вкладываться в недвижимость, несмотря на рост цен на некоторых объектах на 2-5% и рост ставки по ипотеке до 14-15% на фоне обострения геополитической ситуации и подорожания стройматериалов до 30%.

По словам директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, россияне хотят приобрести недвижимость, чтобы сохранить свои сбережения. Такие заемщики хотят быстрее найти подходящую квартиру и приобрести ее, пока старое банковское предложение с умеренными ставками в силе, указала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

В ближайшее время цены на недвижимость будут только расти. Этому способствует стремительный рост курсов валют, отметила руководитель департамента оценки и аналитики Stone Hedge Кристина Недря. Также эксперты отмечают активный рост цен на строительные материалы. Так, по словам Хусаинова, пеноблоки подскочили в цене на 25%.

Спрос на технику

Также в России в 3-5 раз подскочил спрос на бытовую технику и электронику, подсчитали аналитики Mobile Research Group. К ажиотажному спросу привели не только напряженная геополитическая ситуация, но и гендерные праздники, пишут «Известия». При этом россияне скупают технику и электронику несмотря на рост цен на 15-30%.

В «М.Видео–Эльдорадо» фиксируют как традиционный рост спроса в преддверии праздников, так и обусловленный падением курса рубля. В компании отмечают, что техника для многих россяин традиционно является одним из инвестиционных форматов покупок. По данным «М.Видео–Эльдорадо», сейчас россияне активно покупают как технику для дома, например телевизоры, стиральные машины, так и цифровую технику — смартфоны, ноутбуки и др.

При этом цены на товары уже подскочили на 15-30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Сейчас очевидно желание розницы заработать на панике потребителей, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам часто торговые сети поднимают цены на товары, закупленные еще до скачка курсов валют.

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