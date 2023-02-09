Realme представила смартфон с самой быстрой в мире зарядкой

Китайская Realme представила смартфон GT Neo5 с зарядкой мощностью 240 Вт. По заявлению производителя, это самая мощная зарядка в мире – для двух часов непрерывных разговоров смартфон нужно подержать на зарядке всего 30 секунд.

По заявлению производителя, флагманский смартфон Realme оснащен самой быстрой зарядкой в мире мощностью 240 Вт. Чтобы зарядить смартфон с 1% до 20% потребуется менее полутора минут, а чтобы довести заряд до 100% – всего 9 минут.

Смартфон будет выпускаться в двух версиях: первую оснастят аккумулятором с поддержкой зарядки до 240 Вт, вторую – до 150 Вт, сообщили в пресс-службе Realme.

Еще одной отличительной чертой GT Neo5 стала импульсная RGB-подсветка, основа которой – расположенный на корпусе сбоку световой индикатор. При звонке панель мигает одним цветом, при получении уведомления – другим.

Также флагман Realme оснастят передовым процессором Snapdragon 8+ Gen 1, основной, широкоугольной и фронтальной камерами на 50 Мп, 16 Мп и 8 Мп, а также датчиком глубины на 2 Мп. Смартфон будет поддерживать стандарты связи 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

Фото на обложке: пресс-служба Realme