Один из ведущих вузов России провел ребрендинг. Петербургский ИТМО отказался от «университета» в названии и стал позиционировать себя как научно-техническая корпорация. Разработкой нового фирменного стиля занималась команда ИТМО.
В логотипе присутствуют новые цвета – вместо преобладающего синего использованы черный и белый. Это позволит сочетать его с любыми оттенками палитры в зависимости от целей использования, пояснили в пресс-службе ИТМО.
Было:
В букву «и» вложили отдельный смысл – она отсылает к близким для ИТМО образам, например, разводу мостов в Петербурге, слэшу в программировании, книжной полке. Кроме того, ИТМО убрал слово «университет» с логотипа.
Стало:
«ИТМО действительно выходит за рамки классического университета. Характер изменений по духу приближает нас, скорее, к современной IT-корпорации, объединяющей целую экосистему совершенно разных продуктов», – рассказал начальник департамента по стратегическим коммуникациям ИТМО Кирилл Александров.
Новый фирменный стиль разработала команда ИТМО, на создание ушло полгода. В университете подчеркнули, что ребрендинг проведен без привлечения внешних агентств.
Фото: пресс-служба ИТМО
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