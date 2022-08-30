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Один из ведущих вузов России провел ребрендинг

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из ведущих вузов России провел ребрендинг. Петербургский ИТМО отказался от «университета» в названии и стал позиционировать себя как научно-техническая корпорация. Разработкой нового фирменного стиля занималась команда ИТМО.

Один из ведущих вузов России провел ребрендинг

В логотипе присутствуют новые цвета – вместо преобладающего синего использованы черный и белый. Это позволит сочетать его с любыми оттенками палитры в зависимости от целей использования, пояснили в пресс-службе ИТМО.

Было:

В букву «и» вложили отдельный смысл – она отсылает к близким для ИТМО образам, например, разводу мостов в Петербурге, слэшу в программировании, книжной полке. Кроме того, ИТМО убрал слово «университет» с логотипа.

Стало:

«ИТМО действительно выходит за рамки классического университета. Характер изменений по духу приближает нас, скорее, к современной IT-корпорации, объединяющей целую экосистему совершенно разных продуктов», – рассказал начальник департамента по стратегическим коммуникациям ИТМО Кирилл Александров.

Новый фирменный стиль разработала команда ИТМО, на создание ушло полгода. В университете подчеркнули, что ребрендинг проведен без привлечения внешних агентств.

Фото: пресс-служба ИТМО

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