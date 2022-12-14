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«Литрес» впервые за 17 лет сменил логотип и фирменный стиль

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейший в России книжный сервис «Литрес» сменил логотип и фирменный стиль. Компания провела ребрендинг впервые с момента основания 17 лет назад. Разработкой новых атрибутов бренда занималась «Студия Артемия Лебедева».

«Литрес» впервые за 17 лет сменил логотип и фирменный стиль

О проведении ребрендинга книжного сервиса «Литрес» рассказали в пресс-службе компании.

«Литрес» полностью обновит фирменный стиль и поменяет логотип. В целом ребрендинг затронет все визуальные коммуникации – по-новому будет написано название сервиса, изменится отображение интерфейса сайта и приложения.

Старый логотип «Литрес»

Новая айдентика сохранит сильные стороны бренда, выводя на первый план современность сервисов, цифровизацию и экосистемность, отметили в «Литрес».

Новый логотип «Литрес»

«В обновленном логотипе оранжевый цвет, который всегда ассоциировался с “Литрес”, сохраняется, но становится более современным и выразительным. Его сопровождает противоположный по цветовому кругу темно-синий, который освежает бренд, делает его более привлекательным визуально и заметным в цифровом пространстве», – рассказали в пресс-службе компании. 

Ребрендинг коснется всех проектов «Литрес», среди которых «Самиздат», «Литрес Чтец», «Литрес Библиотека». Обновление фирменного стиля пройдет в несколько этапов и завершится к концу 2023 года.

Фото: Литрес

Фото на обложке: Sensay / Shutterstock

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