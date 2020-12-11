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Рецепт подскажет Маруся: Noor Bar и Mail.ru Group создали новогодний коктейль от ИИ

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

В Noor Bar и Mail.ru Group признались, что новогодний напиток вдохновлён голосовым помощником Марусей. Его мягкий и сладкий вкус намекает на дружелюбный характер виртуального ассистента. Чтобы узнать рецепт — достаточно попросить Марусю рассказать его.

Рецепт подскажет Маруся: Noor Bar и Mail.ru Group создали новогодний коктейль от ИИ

Noor Bar и Mail.ru Group представили совместный новогодний коктейль под названием «Грёзы ассистента», который с 11 декабря можно попробовать в баре Noor. 

В составе напитка — джин, вермут, малина, лимонный сок и разноцветные зефирки. По словам авторов коктейля, его мягкий и сладкий вкус должен намекнуть на дружелюбный характер Маруси. 

Пользователи голосового помощника или умной колонки Капсула смогут смешать коктейль дома: для этого достаточно попросить Марусю рассказать рецепт. 

Помимо «Грёз ассистента» бармены Noor подготовили подборку из 10 безалкогольных и алкогольных праздничных коктейлей, рецепты которых также можно узнать у Маруси. Для этого можно использовать любую из команд: «Открой бар», «Научи делать коктейли», «Скажи рецепт коктейля».

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Фото: Пресс-служба Mail.ru Group

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