Рецепт подскажет Маруся: Noor Bar и Mail.ru Group создали новогодний коктейль от ИИ

В Noor Bar и Mail.ru Group признались, что новогодний напиток вдохновлён голосовым помощником Марусей. Его мягкий и сладкий вкус намекает на дружелюбный характер виртуального ассистента. Чтобы узнать рецепт — достаточно попросить Марусю рассказать его.

Noor Bar и Mail.ru Group представили совместный новогодний коктейль под названием «Грёзы ассистента», который с 11 декабря можно попробовать в баре Noor.

В составе напитка — джин, вермут, малина, лимонный сок и разноцветные зефирки. По словам авторов коктейля, его мягкий и сладкий вкус должен намекнуть на дружелюбный характер Маруси.

Пользователи голосового помощника или умной колонки Капсула смогут смешать коктейль дома: для этого достаточно попросить Марусю рассказать рецепт.

Помимо «Грёз ассистента» бармены Noor подготовили подборку из 10 безалкогольных и алкогольных праздничных коктейлей, рецепты которых также можно узнать у Маруси. Для этого можно использовать любую из команд: «Открой бар», «Научи делать коктейли», «Скажи рецепт коктейля».

Фото: Пресс-служба Mail.ru Group