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Финансовые аналитики оценили вероятность возникновения глобальной рецессии в 98%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финансовые аналитики оценили вероятность возникновения глобальной рецессии в 98%. Такой же высокий уровень опасений по текущей ситуации в экономике был перед кризисами 2008 и 2020 годов.

Финансовые аналитики оценили вероятность возникновения глобальной рецессии в 98%

Оценку перспективам мировой экономики дали эксперты независимой аналитической компании Ned Davis Research. В своих доводах они сослались на непрекращающиеся перебои в функционировании мировой экономики, волатильности на валютных и сырьевых рынках.

Фондовый рынок, являющийся фактором оценки стабильности экономики, продолжает падать – по итогам торгов 26 сентября ключевой индекс S&P 500 упал до уровня декабря 2020 года. Опасения инвесторов вызваны в основном жесткой кредитно-денежной политикой Федеральной резервной системы США.

ФРС на последнем заседании ухудшила прогноз по росту экономики с 1,7% до 1,2% в 2023 году, а также пересмотрела оценку перспективного уровня безработицы и увеличила его с 3,9% до 4,4%.

Фото на обложке: FOTOGRIN / Shutterstock

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