Мосбиржа рекомендовала компаниям не пользоваться данным правительством правом на сокрытие отчетности

Московская биржа рекомендовала эмитентам-резидентам РФ не пользоваться данным правительством правом на сокрытие финансовой информации. Отказ от публикации отчетностей может привести к негативным последствиям, считает площадка.
Рекомендации по раскрытию информации Московская биржа опубликовала на своем сайте.
Биржа рекомендует компаниям-участникам торгов публиковать финансовые отчетности – квартальную (по РСБУ) и полугодовую (по МСФО). Отказ от публикации отчетностей может првиести к негативным последствиям, поскольку у инвесторов не будет необходимой для взвешенного принятия инвестиционных решений информации.
Кроме того, в списке Московской биржи содержатся рекомендации о раскрытии информации по реорганизации компании-эмитента, выплате по облигациям и их досрочном погашении, а также сведений, способных повлиять на стоимость ценных бумаг.
Банк России разрешил банкам не публиковать бухгалтерскую отчетность по российским стандартам, а компаниям-участникам торгов позволили частично не раскрывать информацию, публикация которой может привести к введению санкций против самой компании или ее руководства после начала спецоперации на Украине.
Фото на обложке: Petr Smagin /
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