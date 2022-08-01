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Мосбиржа рекомендовала компаниям не пользоваться данным правительством правом на сокрытие отчетности

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Московская биржа рекомендовала эмитентам-резидентам РФ не пользоваться данным правительством правом на сокрытие финансовой информации. Отказ от публикации отчетностей может привести к негативным последствиям, считает площадка.

Мосбиржа рекомендовала компаниям не пользоваться данным правительством правом на сокрытие отчетности

Рекомендации по раскрытию информации Московская биржа опубликовала на своем сайте.

Биржа рекомендует компаниям-участникам торгов публиковать финансовые отчетности – квартальную (по РСБУ) и полугодовую (по МСФО). Отказ от публикации отчетностей может првиести к негативным последствиям, поскольку у инвесторов не будет необходимой для взвешенного принятия инвестиционных решений информации.

Кроме того, в списке Московской биржи содержатся рекомендации о раскрытии информации по реорганизации компании-эмитента, выплате по облигациям и их досрочном погашении, а также сведений, способных повлиять на стоимость ценных бумаг.

Банк России разрешил банкам не публиковать бухгалтерскую отчетность по российским стандартам, а компаниям-участникам торгов позволили частично не раскрывать информацию, публикация которой может привести к введению санкций против самой компании или ее руководства после начала спецоперации на Украине.

Фото на обложке: Petr Smagin / Shutterstock

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