Выручка бизнеса с начала года установила рекорд по росту за 16 лет

В январе-октябре 2021 года выручка крупного и среднего бизнеса увеличилась на треть и достигла 144 трлн рублей. Прирост стал максимальным за последние 16 лет.

В плюсе оказались предприятия во всех регионах России, а среди отраслей наиболее успешными оказались сферы услуг, культуры и развлечений, а также гостиничный и ресторанный бизнес, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

Примерно в трети регионов резкий рост выручки бизнеса в этом году происходил после ее существенного падения в прошлом. И чем глубже, по словам аналитиков, был провал финансовых показателей в период кризиса, тем скорее впоследствии происходило восстановление.

Самая высокая динамика зафиксирована в Ненецком автономном округе: там она увеличилась сразу до 398 млрд рублей, или на 88,5% — главным образом за счет добычи полезных ископаемых.

За ней следуют Якутия и Оренбургская область, где обороты бизнеса выросли до 1,28 трлн рублей (51,4%) и до 1,41 трлн (51,4%) соответственно.

Хорошие темпы роста продемонстрировал Санкт-Петербург — до 9,81 трлн (50,9%), Вологодская область — до 1,27 трлн (50,7%) и Еврейская автономная область — до 66,4 млрд рублей (47%).

Единственным регионом, где по сравнению с пандемийным годом обороты бизнеса сократились, стала Волгоградская область: там они снизились до 1,07 трлн рублей (на 9,4%).

Глава FinExpertiza Global Елена Трубникова отметила, что высокий рост выручки бизнеса отражает более быстрое, чем ожидалось изначально, восстановление экономики после ковидного кризиса.

Только за номинальным увеличением оборотов кроется мощнейшее инфляционное давление: у предприятий растут заработки, но растут и расходы, и с учетом обесценивания рубля реальный рост финансовых показателей оказывается более скромным.

По ее словам, сейчас производственные мощности не поспевают за спросом, расширяющимся после ослабления карантинных ограничений.

Производители переносят свои издержки в цены, в результате мы наблюдаем тотальное подорожание практически всех товаров и услуг.

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