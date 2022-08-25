Мировой объем выплаченных дивидендов во втором квартале достиг рекордных $544,8 млрд. Почти четверть этой суммы выплатили банки и финансовые организации.

За объемом дивидендов проследил индекс Janus Henderson Global Dividend Index. По его данным, сумма стала рекордной за все время наблюдений.

Во втором квартале 2022 года самые большие выплаты произвели банки и финансовые организации – почти четверть от общей суммы или $140 млрд. Это на 15,7% больше, чем в Q1 2022.

Компании топливно-энергетического сектора больше других нарастили дивиденды. В Q2 2022 они выплатили акционерам около $45 млрд, что на 88% больше, чем в Q1 2022. На росте сказались высокие цены на энергоресурсы.

Компании из США установили рекорд по выплатам, раздав акционерам более $144 млрд. На европейские организации пришлось $165,8 млрд от общей суммы.

В целом квартальный прирост общемировых дивидендных выплат составил 11,3%.

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