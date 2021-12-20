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Девушку-блогера из Китая оштрафовали на $210 млн за уклонение от уплаты налогов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Китае выписали рекордный штраф в размере 1,3 млрд юаней (~$210 млн) девушке-блогеру Хуан Вэй, проводящую прямые эфиры под псевдонимом Viya online. Блогерша прославилась способностью продать «что угодно» на стримах, рассказывая об опыте использования различных товаров.

Девушку-блогера из Китая оштрафовали на $210 млн за уклонение от уплаты налогов

О штрафе, который налоговое бюро китайского центра электронной коммерции назначило блогерше Хуан Вэй, пишет South China Morning Post. Сумма штрафа составила рекордные 1,34 млрд юаней, или примерно $210 млн.

Хуан Вэй, выступающая в сети под ником Viya online, является так называемым «ванхуном». Они проводят стримы на популярных платформах и рассказывают об опыте использования тех или иных товаров. В связи с последними новостями стрим Хуан Вэй, который должен был состояться на платформе Taobao, был отменен.

В Китае Хуан Вэй прославилась как блогер, которая может продать «что угодно». Reuters приводит в пример, как в 2020 году в ходе одной из трансляция она продала она продала услугу по запуску ракеты в космос за 40 млн юаней (~$6,2 млн).

Viya online, как сообщается, не стала противиться воле налоговых органов и пошла с ними на сотрудничество. На блогершу не будут заводить уголовное дело, если она вовремя выплатит положенный штраф.

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Фото на обложке: South China Morning Post

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