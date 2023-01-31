Центральные банки в 2022 году купили рекордный за последние полвека объем золота

Центральные банки разных стран мира купили в 2022 году рекордный за последние полвека объем золота. Золотые запасы банков увеличились совокупно на 1136 тонн. 11-летний рекорд поставил и общий мировой спрос на драгоценный металл.
В 2022 году Центральные банки мировых государств пополнили запасы золота на 1136 тонн, пишет Reuters со ссылкой на данные Всемирного золотого совета. Агентство отмечает, что это рекордный показатель с 1967 года, или за последние 55 лет.
Максимальные закупки золота банками произошли во втором полугодии – в четвертом квартале они выросли до 417 тонн, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.
По сведениям Reuters, общемировой спрос на золото в 2022 году вырос на 18% год к году до рекордного за последние 11 лет показателя в 4741 тонну.
Аналитики объясняют высокий спрос на золото интересом со стороны частных инвесторов в защите своих накоплений от высокой инфляции. Причиной роста интереса к золоту со стороны банков эксперты называют попытку диверсифицировать резервы для замены доллара на фоне санкций, поясняет агентство.
Фото на обложке: VladKK /
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