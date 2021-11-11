Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне взяли рекордное количество кредитов наличными в этом году

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне всего за 10 месяцев текущего года установили рекорд по годовому количеству взятых кредитов наличными. На данный момент выдано 15,8 млн кредитов. По прогнозу, к концу года это число вырастет до 20 млн.

Россияне взяли рекордное количество кредитов наличными в этом году

Информацию о количестве выданных кредитов наличными в России сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), которое располагает данными о 97% российских банковских заемщиков.

За 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными, еще до конца года установив абсолютный рекорд по этому показателю. В 2020 году было оформлено 14,5 млн кредитов, в 2019 году – 15,3 млн. Наибольший рост обеспечили Иркутская область – кредитов было выдано на 43%больше в период сентябрь-октябрь, Московская и Тюменская области – на 41% больше.

По прогнозу организации, к концу года число выданных кредитов наличными достигнет 20 млн.

В ОКБ отметили, что рост числа выданных кредитов наблюдается вопреки сдерживающим факторам, среди которых повышение ключевой ставки ЦБ и общее ужесточение требований к кредитованию.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Phuong D. Nguyen / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Сбер» закрыл микрокредитную компанию для бизнеса «Выдающиеся кредиты»
  2. 2 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  3. 3 Как открыть цифровой банк — инсайты сооснователя российского необанка, запущенного за 6 месяцев
  4. 4 Как успешно пройти комплаенс в банке? Инструкция
  5. 5 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2021

AgroCode Awards

11 ноября 2021

AgroCode Hack

11 ноября 2021

IT CODE 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма