Россияне взяли рекордное количество кредитов наличными в этом году

Россияне всего за 10 месяцев текущего года установили рекорд по годовому количеству взятых кредитов наличными. На данный момент выдано 15,8 млн кредитов. По прогнозу, к концу года это число вырастет до 20 млн.

Информацию о количестве выданных кредитов наличными в России сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), которое располагает данными о 97% российских банковских заемщиков.

За 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными, еще до конца года установив абсолютный рекорд по этому показателю. В 2020 году было оформлено 14,5 млн кредитов, в 2019 году – 15,3 млн. Наибольший рост обеспечили Иркутская область – кредитов было выдано на 43%больше в период сентябрь-октябрь, Московская и Тюменская области – на 41% больше.

По прогнозу организации, к концу года число выданных кредитов наличными достигнет 20 млн.

В ОКБ отметили, что рост числа выданных кредитов наблюдается вопреки сдерживающим факторам, среди которых повышение ключевой ставки ЦБ и общее ужесточение требований к кредитованию.

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