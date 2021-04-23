За последние 5 месяцев в акции было вложено $602 млрд, подсчитали аналитики Bank of America. Потрясающие цифры, учитывая, что всего $452 млрд (на ~20% меньше) пришли на фондовый рынок за последние 12 лет.

За последние 5 месяцев на фондовый рынок пришло больше денег, чем за прошедшие 12 лет – Bank of America