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За последние 5 месяцев на фондовый рынок пришло больше денег, чем за прошедшие 12 лет – Bank of America

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

За последние 5 месяцев в акции было вложено $602 млрд, подсчитали аналитики Bank of America. Потрясающие цифры, учитывая, что всего $452 млрд (на ~20% меньше) пришли на фондовый рынок за последние 12 лет.

За последние 5 месяцев на фондовый рынок пришло больше денег, чем за прошедшие 12 лет – Bank of America

Только за последнюю неделю в акции было вложено $14,6 млрд, приводит данные из заметки Bank of America издание Businessinsider. Аналитики предполагают, что инвесторы продолжают вкладывать средства в акции, поскольку фондовый индекс S&P 500 (включает топ публичных компаний с наибольшей капитализацией) торгуется в районе исторических максимумов. Кроме того, положительный эффект оказывает ротация облигаций в акции.

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Фото на обложке: konstantin32 / Depositphotos.com

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